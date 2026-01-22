Turzańska i Szczerbowski z nominacjami do Oscara

Fot. Greg in Hollywood (Greg Hernandez) - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6204972

Maciek Szczerbowski otrzymał w czwartek nominację do Oscara za krótkometrażową animację „The Girl Who Cried Pearls”, a kostiumolożka Małgosia Turzańska - za film „Hamnet”.

Nominacje do 98. Oscarów ogłoszono w czwartek. Nazwiska wyróżnionych odczytali aktorzy Danielle Brooks i Lewis Pullman.

Za pracę przy filmie „Hamnet” (reż. Chloe Zhao) nominację otrzymała kostiumografka Małgosia Turzańska, autorka strojów do takich produkcji, jak „Stranger Things”, „Aż do piekła”, „Zielony Rycerz. Green Knight”. Przygodę z filmem rozpoczynała jako asystentka Agnieszki Holland, szybko odkryła jednak, że jej prawdziwą pasją są kostiumy. Ukończyła studia na Wydziale Scenografii i Kostiumu na praskim DAMU oraz Tisch School of the Arts w Nowym Jorku. Nominacje w tej kategorii otrzymali także Deborah L. Scott za „Avatar: Ogień i popiół”, Kate Hawley („Frankenstein”), Miyako Bellizzi („Wielki Marty”) oraz Ruth E. Carter („Grzesznicy”).

Akademia doceniła także pracę Maćka Szczerbowskiego, współautora, wraz z Chrisem Lavisem (od 1997 r. wspólnie tworzą grupę artystyczną Clyde Henry Productions), krótkometrażowej animacji „The Girl Who Cried Pearls”. Ich pierwszy profesjonalny film, „Madame Tutli-Putli” (2007) otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara. „The Girl Who Cried Pearls” opowiada historię biednego chłopca, zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Animacja Lavisa i Szczerbowskiego powalczy o statuetkę z „Butterfly” Florence Miailhe i Rona Dyensa, „Forevergreen” Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, „Retierment plan” Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana oraz „The three sisters” Konstantina Bronzita.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 marca w Dolby Theatre w Hollywood.

