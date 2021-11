Wkrótce oprowadzanie po interesującej wystawie. Już trwają zapisy!

W najbliższą sobotę (27 listopada) Muzeum Narodowe w Szczecinie, przy Wałach Chrobrego, zaprasza na oprowadzanie po nowej wystawie stałej "Misterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu" - o godzinie 12. O ekspozycji opowie kustosz Krystyna Milewska. Uwaga! Obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem: k.milewska@muzeum.szczecin.pl (ilość miejsc ograniczona!).

„Misterium Światła” to unikatowa prezentacja sztuki średniowiecznej z terenu historycznego Pomorza od XII w., gdy w latach 20. zakończył się ostatecznie proces chrystianizacji, do kolejnej transformacji religijnej tych obszarów, związanej z przyjęciem reformacji w 1534 roku. Prezentowane na wystawie zabytki w zasadniczej części pochodzą z pomorskich kościołów. Niegdyś związane były ze sprawowaniem kultu i obrzędów religijnych, odzwierciedlały idee średniowiecznej myśli chrześcijańskiej, a także zaspokajały religijne i społeczne potrzeby wyznawców oraz fundatorów. Twórcy tych dzieł, dziś anonimowi, funkcjonowali w ramach warsztatów, wędrowali po Europie i rozpowszechniali trendy artystyczne lub ‒ co typowe dla późnego średniowiecza ‒ osiedlali się w miastach i zakładali cechy rzemieślnicze.

- Oprowadzanie odbywa się w reżimie sanitarnym. Prosimy o zabranie maseczki i zdezynfekowanie rąk po wejściu do muzeum - zaznacza Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie.

