Wieloaspektowo o wyborach Szczecinian. Nowy tom miejskiej kroniki

„Szczecinianie przy urnach wyborczych” - pod takim tytułem ukazał się nowy tom rocznika "Kronika Szczecina" dotyczący roku 2024. Koncentruje się wokół zagadnień związanych z kulturą polityczną, zachowaniami wyborczymi oraz mechanizmami sprawowania władzy.

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"Znane powiedzenie głosi, że wybory są świętem demokracji. W 2024 r. Polacy świętowali więc dwukrotnie: w kwietniu decydowaliśmy o składzie władz samorządowych (w tym o obsadzie stanowiska Prezydenta Szczecina oraz szczecińskiej Rady Miasta), w czerwcu zaś wyłanialiśmy przedstawicieli RP do Parlamentu Europejskiego. Głosowania te wpisywały się w swoisty maraton wyborczy, rozpoczęty jesienią 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu (połączonymi z ogólnokrajowym referendum). W 2024 r. wybierano również w Polsce władze rektorskie na uczelniach publicznych. Nie mogliśmy więc nie uczynić z wyborów tematu przewodniego „Kroniki Szczecina 2024”. Postanowiliśmy jednocześnie temat ów ująć możliwie wieloaspektowo, oddając głos Autorom reprezentującym różne perspektywy badawcze (politologiczną, prawną czy historyczną) i podejmującym zróżnicowane, związane z wyborami zagadnienia – zarówno współczesne, jak i historyczne" – piszą we wstępie redaktorzy.

Oprócz tekstów o charakterze politologicznym i historycznym, w tomie uwzględniono również podsumowanie działalności szczecińskich uczelni oraz instytucji kultury, a także sekcję wspomnieniową dedykowaną zasłużonym mieszkańcom Szczecina.

„Kronika Szczecina” jest cyklicznym wydawnictwem przygotowywanym w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin od 2017 r. (wcześniej, w latach 1985–2016 wydawcą było Archiwum Państwowe w Szczecinie). Ukazuje się corocznie jako zbiorowa, recenzowana monografia naukowa. Jej stałymi redaktorami są dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. US oraz dr Michał Siedziako. W powstanie nowej "Kroniki" zaangażowany był też dr Rafał Miszczuk, pełnomocnik prezydenta miasta Szczecina ds. organizacji wyborów.

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(as)

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