Wieczór magii i muzyki [GALERIA]

Fot. Agata JANKOWSKA

Prof. Bohdan Boguszewski poprowadził w sobotę 6 czerwca wyjątkowy koncert pod nazwą "The Art of Music and Magic", na którym wystąpili także zaproszeni goście. Orkiestra, wybitni muzycy, soliści, chóry i oczywiście sam maestro Bohdan Boguszewski zaprezentowali w szczecińskim Teatrze Letnim bogaty repertuar muzyki filmowej oraz utwory najważniejszych kompozytorów klasycznych.

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Na scenie wystąpili m.in.: Katarzyna Dondalska, Leszek Skrla, Natan Dondalski oraz Ewelina i Marcin Muszyńscy. Koncert poprowadziła Patrycja Piekutowska, wybitna skrzypaczka, która zaprezentowała także utwory będące hołdem dla jej dwóch ulubionych miasta - Paryża i Chicago. Wydarzenie urozmaicił pokaz iluzji.

"The Art of Muzisc and Magic" był także okazją do świętowania jubileuszu 60-lecia prof. Bohdana Bogusławskiego. ©℗

(aj)

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