Wejściówki za złotówkę dla ukraińskich widzów. W Teatrze Współczesnym

Szczeciński Teatr Współczesny zdecydował o wprowadzeniu wejściówek za złotówkę dla widzów z Ukrainy. Planowane są też lekcje języka polskiego oraz pomoc młodym, ukraińskim artystom.

"Dla naszych ukraińskich widzów - jeśli czujecie, że wizyta u nas może Wam jakkolwiek pomóc, nasze drzwi są dla Was otwarte - na każdy spektakl przeznaczamy pulę wejściówek w cenie 1 zł do odbioru w kasie przy Wałach Chrobrego" - w środę (2 marca) pracownicy teatru poinformowali w mediach społecznościowych.

Planowane jest też w kolejnej edycji rezydencji artystycznych, by jedną z nich przeznaczyć dla artystów ukraińskich. Na czym polega owa rezydencja?

Ta artystyczna pomoc skierowana jest m.in. do: reżyserów, dramaturgów, choreografów, scenografów i artystów sztuk wizualnych. Pośród zgłoszeń komisja wybiera artystów, którym teatr oferuje zrealizowanie spektaklu lub cyklicznego wydarzenia performatywnego,, co najmniej trzy warsztaty mistrzowskie rozwijające pracę nad projektem, wsparcie wybranego przez siebie tutora zewnętrznego, promowanie spektaklu oraz instytucjonalne wspieranie twórców i przygotowywanie ich do dalszej pracy w obszarze pracy w publicznych instytucjach.

To jeszcze nie koniec pomysłów pracowników Teatru Współczesnego na pomoc uchodźcom z Ukrainy: "Prowadzimy rozmowy, jak długofalowo możemy włączyć się w pomoc, organizując np. warsztaty czy lekcje języka polskiego. A przede wszystkim łączymy teraz siły ze współpracującymi z teatrem firmami - pierwsi uchodźcy są już na miejscu i otaczamy ich teraz wspólną opieką" - informują.

(MON)