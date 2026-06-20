Weekend z Pleciugą. Książka w roli głównej [GALERIA]

Kiermaszem Książki Przeczytanej rozpoczęło się Święto Pleciugi w Szczecinie. W programie weekendowej imprezy będzie mnóstwo atrakcji: od warsztatów baletowych oraz robienia lalek teatralnych po performatywne czytanie i rodzinną jogę na trawie.

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Program dzisiejszego świętowania zakończy o godz. 16 „Śnieżka" (bilety: https://pleciuga.pl/spektakl/sniezka).

Natomiast w niedzielę (21 czerwca) zabawa rozpocznie się o g. 11. Na początek będzie muzyczna podróż na krańce lata - warsztaty dla najnajów (bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie biletowej - liczba miejsc ograniczona). Także spektakl „Śnieżka ((bilety: https://pleciuga.pl/spektakl/sniezka). Następnie - od godz. 12 - odbywać się będą się warsztaty robienia lalek teatralnych (od godz. 12 - wstęp wolny, bez zapisów), gry i zabawy podwórkowe wokół fontanny. Nieco później - od godz. 12.30 - ruszą warsztaty baletowe (wstęp wolny, darmowe wejściówki do odbioru w kasie biletowej - liczba miejsc ograniczona), a o godz. 13 rozpocznie się konkurs budowania z klocków postaci z pleciugowych spektakli (kawiarnia Zaciszna - na zapisy) oraz rodzinna joga na trawie (wstęp wolny, bez zapisów). Na finał będzie „Trójka na głowie”, czyli czytanie performatywne (Scena Kameralna, tylko na wejściówki).

W niedzielę w gościnnych progach Pleciugi będą dostępne stoiska księgarń kameralnych oraz wydawnictw szczecińskich (w godz. 12-15). ©℗

(an)

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