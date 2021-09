"Weekend Seniora z Kulturą". Tańsze bilety m.in. na spektakle i filmy

Wystawy za symboliczną złotówkę, bilety do kina i teatrów w okazyjnych cenach, koncerty, wieczorek poetycki. To tylko niektóre z propozycji w ramach ogólnopolskiej akcji pn. "Weekend Seniora z Kulturą", która ma na celu zachęcić seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

W zamku

W Zamku Książąt Pomorskich w sobotę i niedzielę bilety na wystawy: Szczecin. Atlas obecności, Zbrojownia, Cela Czarownic i Szczecińskie historie - prawdziwe i zmyślone, dla odwiedzających w wieku 60+ będą dostępne za złotówkę. W niedzielę z kolei, w południe na dużym dziedzińcu, dla seniorów (i nie tylko) wystąpi zespół OPTY-MALNI. Wstęp jest wolny. Grupę tworzą „cztery dojrzałe artystki - optymalnie młode, optymalnie utalentowane i optymalnie piękne”, jak informują organizatorzy. Koncerty to dla nich sentymentalna podróż w czasy big - beatu z przebojami polskiej i światowej muzyki.

W kinie Zamek

W sobotę i w niedzielę, o godz. 14, w kinie Zamek, zostanie pokazany film pt. "Lekcja miłości". Seniorzy będą mogli zakupić bilety na seanse w cenie 5 zł. Dotąd wspomniany dokument, w reżyserii szczecinianek: Katarzyny Matei i Małgorzaty Goliszewskiej, do którego zdjęcia kręcono m.in. w Szczecinie, zdobył wiele nagród na licznych festiwalach, wzbudzając zachwyt u widzów, krytyków i jurorów. Jedna z reżyserek spotkała główną bohaterkę Jolantę Janus na potańcówce dla seniorów w szczecińskiej kawiarni „Café Uśmiech”. Potem obie twórczynie filmu towarzyszyły jej z kamerą przez kilka lat. Powstał przejmujący dokument, w którym szczecinianka wpuściła widzów do swojego życia. Ta matka sześciorga dzieci, kobieta przed siedemdziesiątką, uciekła z Włoch, z „piekła na ziemi”, jak mówi o życiu z mężem alkoholikiem, do rodzinnego Szczecina.

W teatrach

Teatr Współczesny zaprasza na spektakle": "Seks dla opornych” i "La Pasionaria” (grane w sobotę i niedzielę) - dla wszystkich osób po 60. roku życia oferując bilety w specjalnej cenie 18 złotych. Natomiast Teatr Polski proponuje seniorom przedstawienia z biletami za 10 zł, sobotnie i niedzielne pt.: "Kogut w rosole" (w Scenie na Łasztowni) i "Mayday" (w Scenie Dekadencja w Nowym Browarze).

W Willi Lentza

Willa Lentza zaprasza w sobotę osoby 60+ na film dokumentalny „Szczecińska Willa Lentza – powrót do świetności” autorstwa Małgorzaty Frymus i Łukasza Nyksa, prezentujący przebieg i rezultaty prac remontowo -konserwatorskich, przeprowadzonych w zabytkowej willi Lentza w latach 2018-2019. Projekcje filmu (o godz. 10, 12 i 14) po promocyjnej cenie 5 zł. Tyle samo będzie kosztowało seniorów wejście na indywidualne zwiedzanie w godzinach 10 -16.

W DK 13 Muz

Program poetycki pt. "Cztery pory roku", składający się z utworów napisanych przez polskich poetów, to plan Salonu Artystycznego Seniorów na niedzielę na godz. 17. Jest to pierwsza okazja do zaprezentowania szerokiej publiczności i pochwalenia się własną twórczością poetycką. Prezentacje wierszy uzupełni i wzbogaci muzyka grana na żywo przez różnych wykonawców. Wstęp wolny – ograniczona liczba miejsc, zatem wejściówki można dostać na: www.bilety.fm.

W Muzeum Narodowym

W sobotę w południe muzeum zaprasza do budynku przy Wałach Chrobrego 3, na wystawę pt. „Z wizytą w afrykańskiej wiosce”. Oprowadzać będzie kustosz Dorota Baumgarten - Szczyrska. Godzinę później w Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27) po wystawie „Złoty wiek Pomorza - przystanek na Szlaku Gryfitów” oprowadzi starszy kustosz, Krystyna Milewska. W niedzielą z kolei o godz. 13 zaplanowany jest wykład kustosz Agaty Kamińskiej, w nawiązaniu do wystawy czasowej - „Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie”: „Inspiracje artystów krakowskich przełomu XIX i XX wieku - omówienie wybranych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie” (w budynku przy Wałach Chrobrego 3, w sali konferencyjnej). Wstęp na wszystkie wydarzenia: 1 zł.

