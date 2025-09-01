We wtorek premiera filmu o stoczni oraz koncert na Zamku

2 września na Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się wyjątkowy pokaz filmu o Stoczni Szczecińskiej połączony z koncertem Bractwa Śpiewaczego z Tanowa. Fot. materiały organizatora

Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej i Bractwo Śpiewacze z Tanowa zapraszają na uroczysty finał tegorocznych Zamkowych Nocy Filmowych. We wtorek, 2 września o 21.00, na Dużym Dziedzińcu Zamku odbędzie się pokaz poruszającego filmu dokumentalnego „Requiem dla Stoczni” w reżyserii Piotra Bińka. Premiera połączona jest z występem Bractwa Śpiewaczego z Tanowa i z programem „Muzyczne Cienie Stoczni – w hołdzie ludziom pracy”.

Film „Requiem dla Stoczni” (produkcja 2025 r., czas trwania 24 minuty) to symboliczne, głęboko emocjonalne pożegnanie Stoczni Szczecińskiej – miejsca, które przez dekady było sercem przemysłowym miasta i ważnym świadkiem historii Polski. Film nie rozlicza polityki ani nie szuka winnych; opowiada o przemijaniu, pamięci i godności. W muzyczno-wizualnej formie oddaje hołd ludziom, którzy związali z tą przestrzenią swoje zawodowe życie. Requiem rozbrzmiewa nie w sali koncertowej, lecz wśród suwnic, dźwigów i zardzewiałych kadłubów.

Reżyserem filmu jest Piotr Biniek, a za zdjęcia i montaż odpowiada Bartosz Jurgiewicz. Autorem muzyki jest Paweł Kornicz.

Pokazowi filmu towarzyszyć będzie koncert pt. „Muzyczne Cienie Stoczni – Bractwo z Tanowa w hołdzie ludziom pracy”.

Bractwo Śpiewacze z Tanowa to męski zespół wokalny działający od 2018 roku – sięga po zapomniane pieśni cechowe i rzemieślnicze, tworząc własne aranżacje i łącząc moc męskich głosów z opowieścią o pracy, trudzie i codzienności minionych pokoleń. Trzynastu śpiewaków-amatorów, reprezentujących różne zawody i środowiska, wnosi na scenę autentyczną energię i żywą pasję. Zespół zyskał rozpoznawalność m.in. dzięki projektowi „Stare Pieśni Przemysłowca”.

Piotr Biniek to reżyser, scenarzysta, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletni dziennikarz prasowy i telewizyjny, od lat związany ze środowiskiem filmowym Pomorza Zachodniego. Muzyk, twórca filmów dokumentalnych, krótkich form artystycznych oraz projektów audiowizualnych na pograniczu filmu i sztuk wizualnych. Znane i doceniane na festiwalach wcześniejsze produkcje to między innymi: „Pieśń Bielika”, „Świdwie Sanctus”. W swojej twórczości skupia się na pamięci miejsc, historii lokalnych społeczności i emocjonalnym wymiarze przestrzeni, które odchodzą w zapomnienie. Jego prace często łączą obraz z muzyką, tworząc sugestywne, poetyckie opowieści. Film „Requiem dla Stoczni” (2025) to jego najnowszy projekt, w którym w sposób symboliczny i wizualnie wysmakowany żegna przestrzeń Stoczni Szczecińskiej, wpisując się w nurt kina dokumentalnego o charakterze artystyczno-refleksyjnym.

Paweł Kornicz to znany szczeciński kompozytor, aranżer i wokalista, autor muzyki do „Pieśni Bielika”, spektaklu „Alicja w Krainie Czarów”. Szef artystyczny – niemiecko-polskiego chóru Horyzont z Brüssow w Niemczech, prowadzi także orkiestrę GAMELAN Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. „Requiem dla Stoczni” składa się z niepublikowanych wcześniej autorskich kompozycji Pawła Kornicza.

Bartosz Jurgiewicz to uznany operator obrazu i montażysta, od lat aktywnie działający w środowisku filmowym Pomorza Zachodniego. Jego twórczość łączy artystyczną wrażliwość z precyzją techniczną. Wybrane produkcje: Jurgiewicz pełnił rolę operatora i montażysty w licznych filmach dokumentalnych, między innymi: „I był sobie wieżowiec” (2022), „Lex Drewiński w kosmosie” (2022), „Muzy i paragraf” (2021).

