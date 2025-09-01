Premiera filmu i koncert na finał Zamkowych Nocy Filmowych

Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej i Bractwo Śpiewacze z Tanowa zapraszają na uroczysty finał tegorocznych Zamkowych Nocy Filmowych. We wtorek, 2 września o godz. 21, na Dużym Dziedzińcu Zamku odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego „Requiem dla Stoczni” (Polska 2025, 24’), w reżyserii Piotra Bińka z muzyką Pawła Kornicza. Premiera połączona jest z występem Bractwa Śpiewaczego z Tanowa z programem „Muzyczne Cienie Stoczni – w hołdzie ludziom pracy”.

Film „Requiem dla Stoczni” (czas trwania 24 minuty) to symboliczne, głęboko emocjonalne pożegnanie Stoczni Szczecińskiej – miejsca, które przez dekady było sercem przemysłowym miasta i ważnym świadkiem historii Polski. Film nie rozlicza polityki ani nie szuka winnych; opowiada o przemijaniu, pamięci i godności. W muzyczno-wizualnej formie oddaje hołd ludziom, którzy związali z tą przestrzenią swoje zawodowe życie. Requiem rozbrzmiewa nie w sali koncertowej, lecz wśród suwnic, dźwigów i zardzewiałych kadłubów.

Bractwo Śpiewacze z Tanowa to męski zespół wokalny, który powstał w 2018 roku z pasji do wspólnego śpiewania i odkrywania na nowo dawnych tradycji. Grupa tworzy własne aranżacje zapomnianych pieśni cechowych i rzemieślniczych, łącząc mocne brzmienie męskich głosów z autentyczną opowieścią o pracy, trudzie i codzienności minionych pokoleń. Składa się z trzynastu śpiewaków – amatorów, reprezentujących różne zawody i środowiska, których łączy wspólna energia i zamiłowanie do muzyki. Bractwo zyskało popularność dzięki oryginalnym projektom, takim jak „Stare Pieśni Przemysłowca”, a ich występy to spotkanie tradycji, historii i żywej pasji. (K)