WaluśKraksaKryzys i Time To Express w Przecławiu. Mamy bilety na to wydarzenie!

Interesująco zapowiadają się grudniowe koncerty w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu (przy ul. Rekreacyjnej 1). 10 grudnia wystąpi tam WaluśKraksaKryzys oraz formacja Time To Express, a tydzień później - grupa Proletaryat. Uwaga! Teraz można wygrać bilety na pierwszy z koncertów, natomiast na ten drugi - za tydzień.

WaluśKraksaKryzys (WKK) to urodzony w Krakowie dwudziestopięciolatek, nazywany przez krytyków muzycznych jednym z najciekawszych zjawisk gitarowej alternatywy. Tworzy muzykę będącą mieszanką nośnych riffów, elektroniki i słodko - gorzkich obserwacji związanych z codziennością jego rówieśników. O swojej twórczości tak opowiada: „Moja muzyka to poezja śpiewana na petardzie”. Jego płyty, single i klipy szybko zdobyły serca słuchaczy. Równie szybko pojawiły się zaskakujące sukcesy na radiowych listach przebojów i duże zainteresowanie w serwisach streamingowych. W kwietniu tego roku odbyła się premiera albumu artysty, zatytułowana "Atak".

Występ Time To Express w Przecławiu to długo wyczekiwany powrót na scenę grupy, która jeszcze 14 lat temu rozpychała się na pierwszych miejscach polskich list przebojów. Alternatywny rock prezentowany przez Time To Express docenił dziennikarz Piotr Kaczkowski, dzięki któremu ich utwór „Tysiąc nowych dni” pojawił się na kompilacji ​"Artyści Minimaxu i Minimax Jarocin 2007". Zespół ma na koncie trzy albumy, a czwarty jest w przygotowaniu.

Mamy pięć pojedyńczych biletów na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 26 listopada br. Bilety otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)