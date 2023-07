Wakacyjna przygoda z klasyką w Różanym Ogrodzie Sztuki

W niedzielę o godz. 12 wśród róż wystąpi Baltic Neopolis Quartet. Fot. SSA

W pięknych okolicznościach przyrody o relaks dużo łatwiej! W niedzielne południe 9 lipca na przyjemne chwile z muzyką zaprasza szczeciński Ogród Różany. Będą ciepłe, lekkie brzmienia, standardy muzyki klasycznej, znane tematy z oper i niezastąpiony Ragtime, czyli weekendowe wytchnienie, wakacyjna przygoda z klasyką!

Tym razem posłuchamy artystów sceny szczecińskiej – w repertuarze standardy muzyki klasycznej. Wystąpi Baltic Neopolis Quartet w składzie: Emanuel Salvador – skrzypce, Łukasz Górewicz – skrzypce, Emilia Goch-Salvador – altówka, Piotr Więcław – wiolonczela. W programie: Georg Friedrich Händel – Sinfonia Przybycie królowej Saby z opery „Salomon”, Wolfgang Amadeusz Mozart – Kwartet smyczkowy K.387 „Wiosna” nr 14 G-dur, George Gershwin – Summertime, Johann Strauss (syn) – Blue Danube, Fritz Kreisler – Schon Rosmarin, Fritz Kreisler – Liebesleid, Fritz Kreisler – Liebesfreud, Teresa Teng – The moon reflects my heart (Chinese love song), Scott Joplin – Cascades, Scott Joplin – Cataract Rag, Giacomo Puccini – Walc Musetty z opery „La Boheme”, Jacob do Bandolim – Noites cariocas.

Na gości codziennie czeka Różana Czytelnia, czyli plenerowa strefa wolnych książek. Każdy, kto odwiedzi Różany Ogród, może zostawić, wziąć lub poczytać książkę na miejscu. W Różance można też obejrzeć plenerową wystawę wybranych prac uczestników pracowni artystycznych Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie pt. „Pałac Młodzieży dla Szczecina”.

(K)