Retro piknik na Różance: piękne stroje i sesje foto [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Pokazy mody, sesje fotograficzne, historyczne inscenizacje w dawnych strojach - te i wiele innych atrakcji przygotowali dla szczecinian organizatorzy Pikniku Fotograficznego w Stylu Retro. Odbył się on w Ogrodzie Różanym w niedzielę 25 czerwca.

Wielu uczestników przybyło na wydarzenie ubranych w stroje z minionych epok. Były kreacje nawiązujące do lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku oraz te, które kojarzą się z wiekiem XIX. Główną atrakcją pikniku była możliwość zapozowania do portretu. Co więcej, goście mogli wybrać dowolny element stroju z dwóch przygotowanych na tę okazję kufrów. Do wyboru były kapelusze, apaszki i wiele innych dodatków. Fotografie wykonywali członkowie Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Piknik przyciągnął też fotografów spoza organizacji. Po polanie przechadzały się pięknie ubranie modelki, pozując cierpliwie i z gracją do zdjęć. Można było wykorzystać zarówno specjalne tło fotograficzne, jak i piękne instalacje kwiatowe.

Imprezę rozpoczął pokaz walca w wykonaniu Olgi Dąbkiewicz i jej męża. Kolejnym punktem programu była rozmowa z Zuzanną Gonerą, antropolożką i kolekcjonerką dawnych strojów z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Organizatorzy przygotowali też atrakcje dla tych, którzy niekoniecznie interesują się modą. Andrzej "Graba" Grabowiecki poprowadził warsztaty z fotografii przy użyciu analogowych obiektywów. ©℗

(aj)