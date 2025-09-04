Ostatnie kino na Leżakach

Po dziesięciu tygodniach Kino na Leżakach kończy sezon. Na ostatni seans można przyjść nad Jeziorko Słoneczne, w czwartek 4 września.



Przez całe wakacje plenerowy multipleks odwiedził m.in.: Pomorzany, Niebuszewo-Bolinko, Żydowce, osiedle Zawadzkiego czy Arkońskie.

W pierwszy czwartek września Kino na Leżakach pojawi się na Gumieńcach, gdzie wyemitowane zostanie familijne kino „Księga Dżungli”. To opowieść o chłopcu imieniem Mowgli, wychowanym przez wilki w indyjskiej dżungli. Wraz z przyjaciółmi – niedźwiedziem Baloo i panterą Bagheerą – stawia czoła licznym przygodom i niebezpieczeństwom, w tym groźnemu tygrysowi Shere Khanowi. To historia o dorastaniu, przyjaźni i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie.

Seans rozpocznie się o godz. 20.30 przy Jeziorku Słoneczne. Na widzów czekać będą leżaki (ok. 100 sztuk), koce, preparaty na komary, a w razie deszczu – peleryny przeciwdeszczowe. Nie zabraknie też bufetu kinowego, w którym będzie można kupić popcorn i napoje.

(K)