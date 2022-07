W Terminalu Kultury ukraińscy i polscy wykonawcy

Dwie ukraińskie gwiazdy – Kalush Orchestra i MamaRika, a także polski duet Karaś/Rogucki wystąpią podczas Festiwalu Garaże 2022.

Impreza odbędzie się w sobotę w Szczecinie, w tutejszym Terminalu Kultury na Łasztowni (ul. Wendy 1), od godz. 17. Nasza redakcja objęła patronatem prasowym to wydarzenie.

Festiwal promuje młodych wykonawców, dlatego w ramach imprezy odbędzie się ogólnopolski przegląd zespołów ukazujący możliwie pełne spektrum wartościowych zjawisk i trendów w polskiej kulturze muzycznej. W finale weźmie udział pięciu wykonawców.

Gwiazda wieczoru, czyli Karaś/Rogucki, to duet, który tworzą: Kuba Karaś i Piotr Rogucki. Pojawił się na polskim rynku po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów Coma i The Dumplings. Zespół tworzy alternatywny pop. Z kolei Kalush Orchestra to grupa grająca rap z elementami folku. Powstała z inicjatywy lidera Ołeha Psiuka – rapera i frontmana hiphopowego zespołu Kałusz. Formacja na Eurowizji 2022 wykonała utwór „Stefania”, poświęcony mamie głównego wokalisty. Tą piosenką zespół wygrał festiwal.

MamaRika to pseudonim 33-letniej piosenkarki i aktorki. W wieku 19 lat została finalistką talent show „Fabryka Zirok 4”.

