W Teatrze Letnim zaśpiewa Kortez

W niedzielę o g. 20 w Teatrze Letnim w Szczecinie rozpocznie się koncert Korteza. Artysta zawita do nas w ramach „Kortez Holiday Tour'24”. Na występ złożą się z utwory ze wszystkich płyt, a nie wykluczone, że pojawią się także niespodzianki…

O jego ostatniej płycie, „Naucz mnie tańczyć”, Rafał Samborski na portalu Interia napisał: „Naucz mnie tańczyć” to płyta, która wydaje się oferować Korteza w wersji rozszerzonej. Choć u podstaw na ogół jest dalej akustycznie, mało ekspresyjnie, a gospodarz jawi się jako ten muzyk siedzący przy fortepianie w zapomnianym klubie jazzowym, to znacząco zwiększono udział elementów orkiestralnych. A to przekształciło brzmienie krążka, które wydaje się pełniejsze, bardziej przestrzenne, ale jeżeli już ma drenować nieprzyjemne emocje, to zyskuje ku temu nowe środki".

(as)