W szczecińskim przedszkolu - renowacja zabytkowego pieca. Historyczna perła z „Chochlika"

Gruntownej renowacji zostanie poddany bogato zdobiony XIX-wieczny kaflowy piec, jaki przetrwał w zabytkowej willi przy ul. Piotra Skargi, współcześnie zajmowanej przez „Chochlika" - Przedszkole Publiczne nr 30. Prace zostaną sfinansowane ze środków Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Willa przy obecnej ul. Piotra Skargi 18 została wybudowana w 1899 r. dla radcy prawnego Theobalda Ackermanna, według projektu znanego szczecińskiego architekta Wilhelma Trosta. Budynek został nazwany na część żony właściciela - Idy Ackermann, z domu Pahl. Stąd na ozdobnym szczycie fasady napis: „Villa Ida”.

- W 1911 r. posiadłość kupił Karl Wenzel, który zlecił przebudowę willi w duchu modernizmu - przekazuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. - Z tego czasu zachowały się m.in. okładziny ścienne z drewna i trawertynu, wbudowane szafy i przesuwne drzwi, podwieszane sufity oraz wodotrysk w dawnej jadalni, z charakterystycznymi motywami morskiej fauny.

Z okresu budowy willi pochodzi piecokominek kaflowy. Jednak do współczesności zachowała się jedynie jego dolna część: bogato dekorowana neorokokowym ornamentem. Wykonana z kafli szkliwionych w kolorze écru, podmalowanych i złoconych. Wśród których uwagę przyciągają szczególnie narożne - wykonane w formie kariatyd.

Całość zostanie zdemontowana, braki uzupełnione, odtworzone oryginalne kolory glazury.

Kompleksowej renowacji zabytku podjęła się pracownia zduńska - Fundacja Ochrony Zabytków „Monumenta Poloniae”. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 20 tysięcy złotych.

- Cieszę się, że jedna z najcenniejszych perełek naszego przedszkola ma szanse odzyskać swój blask - mówi Lidia Czerwińska, dyrektorka PP nr 30. - Nasze przedszkole posiada wyjątkowe wnętrza i chcemy o nie odpowiednio zadbać, aby mogły jeszcze długie lata cieszyć oczy dzieci oraz dorosłych.

Natomiast Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków komentuje:

- To miejsce to nie tylko wyjątkowo cenny budynek z jego wyposażeniem: od oryginalnych mebli, po piec, kominek, a nawet wodotrysk. To również wspaniały ogród i jego otoczenie. Takie miejsca potrzebują szczególnego traktowania. I na nie zasługują.

