W szczecińskim kinie „Pionier 1907”. Na pełny etat

Szczecińskie kino „Pionier 1907” w ten weekend będzie wyświetlać francuski film „Na pełny etat” w reżyserii Erica Gravela.

Bohaterką dramatu jest Marie (Laure Calamy), która dokłada wszelkich starań, by pogodzić wychowanie dwójki dzieci z pracą w jednym z luksusowych paryskich hoteli. Nie jest to łatwe, zwłaszcza że mieszka poza miastem, a codzienne dojazdy zajmują jej sporo czasu w i tak napiętym już grafiku. Kiedy wreszcie otwiera się przed nią szansa zawodowego awansu, jak na złość wybucha ogólnokrajowy strajk. System transportu publicznego, od którego uzależniona jest bohaterka, zostaje całkowicie sparaliżowany. Zdezorientowani ludzie tłoczą się na peronach i przystankach, coraz bardziej zniecierpliwieni całą sytuacją. Mimo tych przeszkód kobieta jest zdeterminowana, by dotrzeć na rozmowę kwalifikacyjną. Zdaje sobie sprawę, że ta szansa może się nie powtórzyć.

Francuska produkcja jest chwalona za montaż i dramaturgię.

W piątek, sobotę i niedzielę możemy obejrzeć film o g. 17.50 w Sali Czerwonej „Pioniera 1907”.

(as)