W świecie dzieci kwiatów. Michał Szpak wystąpi w Szczecinie

Michał Szpak to jeden z najbarwniejszych „ptaków” polskiej sceny muzycznej, wyróżniający się nie tylko ciekawą barwą głosu, ale też scenicznymi stylizacjami. Artysta wystąpi w Szczecinie, w tutejszej filharmonii w ostatnim dniu wakacji. Zaplanowane są wtedy dwa koncerty – o godz. 17.30 i 20.30.

Jego kariera zaczęła się od występu w talent show X-Factor. Nie udało mu się wygrać (zajął drugie miejsce), ale znakomicie wykorzystał telewizyjną popularność. W 2016 roku reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji, zajmując w finałowym koncercie ósme miejsce.

Obecnie Michał Szpak jest w trasie koncertowej pn. „Freedom”. Czego publiczność może oczekiwać po występach? Oddajmy głos organizatorowi: „Michał Szpak od dawna szukał takiej formy wydarzenia, która pozwoli zamienić zwykły koncert w zbiorowe doświadczenie. Odpowiedzią na tę potrzebę jest „Freedom” – nowa trasa artysty ma pozwolić na wytworzenie szczególnej więzi z publicznością. Zapraszając na koncerty, Michał Szpak promuje idee wolności, miłości i otwartości. Od samego początku kariery swoboda wyrażania była kluczowym aspektem twórczości wokalisty. Trasa „Freedom” to okazja do posłuchania na żywo najpopularniejszych utworów Michała Szpaka. Poza nowymi aranżacjami kawałków artysty, utrzymanymi w odprężającym, letnim wydaniu, usłyszymy także covery światowych hitów. To wszystko, wraz z hipnotyczną oprawą wizualną, przeniesie nas w błogi świat dzieci kwiatów. W takiej atmosferze, wspólnie z artystą, wyślemy energię miłości, równości i wolności w kosmos. Michał Szpak zapowiada, że na koncertach z trasy „Freedom” nie ma żadnych ograniczeń. Bądźcie więc dokładnie takimi osobami, jakimi chcecie być! Dajcie się ponieść własnej fantazji!”.

Bilety można kupić na stronie: https://adria-art.pl/wydarzenia/1316/michal-szpak-freedom.

(MON)