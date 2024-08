W środę kino na plaży. Seans pod gwiazdami

Na Wyspie Grodzkiej będzie letni seans pod gwiazdami Fot. Piotr SIKORA

W środę, 21 sierpnia miłośnicy dobrego kina i wieczornej atmosfery powinni się wybrać na Wyspę Grodzką w Szczecinie, gdzie odbędzie się seans pod gwiazdami. Na dużym ekranie zostanie wyświetlony film „Dream Scenario” z udziałem Nicolasa Cage’a.

„Dream Scenario” to jeden z tych filmów, które przyciągają uwagę zarówno swoją fabułą, jak i świetną obsadą. Nicolas Cage ponownie zachwyca w roli głównej, prowadząc widzów przez niespodziewane i zabawne zwroty akcji. Seans rozpocznie się o godzinie 21 i potrwa 100 minut, oferując relaksacyjny wieczór w kinowym stylu na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do spędzenia ciepłego sierpniowego wieczoru w otoczeniu natury, z dala od miejskiego zgiełku. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

(rox)