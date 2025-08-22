W Ogrodach Śródmieście usłyszymy piosenki z „TAXI”

Fot. materiały organizatora

Łona oraz Andrzej Konieczny i Kacper Krupa z zespołu Siema Ziemia zagrają koncert w piątek o g. 20 w Ogrodach Śródmieście w Szczecinie. Będą promowali projekt „TAXI”

Ten konceptualny album to podróż przez trzy dekady zmian społecznych i kulturowych, widzianych zza szyby taksówki. Autentyczne historie kierowców i pasażerów, reporterska uważność, osobista refleksja i poetyka miejskiej nocy spotykają się tu z eksperymentalnym brzmieniem i hip-hopową precyzją słowa.

Projekt narodził się w ramach OFF Opery, ale jego aktualność i siła przekazu sprawiają, że „TAXI” to coś znacznie więcej niż artystyczny eksperyment – to głos czasu.

(as)