Piątek, 22 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

W Ogrodach Śródmieście usłyszymy piosenki z „TAXI”

Data publikacji: 22 sierpnia 2025 r. 15:52
Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2025 r. 15:52
W Ogrodach Śródmieście usłyszymy piosenki z „TAXI”
Fot. materiały organizatora  

Łona oraz Andrzej Konieczny i Kacper Krupa z zespołu Siema Ziemia zagrają koncert w piątek o g. 20 w Ogrodach Śródmieście w Szczecinie. Będą promowali projekt „TAXI”

Ten konceptualny album to podróż przez trzy dekady zmian społecznych i kulturowych, widzianych zza szyby taksówki. Autentyczne historie kierowców i pasażerów, reporterska uważność, osobista refleksja i poetyka miejskiej nocy spotykają się tu z eksperymentalnym brzmieniem i hip-hopową precyzją słowa.

Projekt narodził się w ramach OFF Opery, ale jego aktualność i siła przekazu sprawiają, że „TAXI” to coś znacznie więcej niż artystyczny eksperyment – to głos czasu.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Mieszkaniec
2025-08-22 16:41:02
Znowu nieprzespana noc, bo ktoś nam znowu nie da spać!!!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję