Urodzinowo na Różance. Bez tortu, ale i tak radośnie

Z okazji 76. urodzin polskiego Szczecina na scenie Ogrodu Różanego wystąpili w niedzielę (4 lipca) Baltic Neopolis Quartet oraz Swing Lovers. Wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców, którzy zaopatrzeni w weekendowe wydania "Kuriera Szczecińskiego" słuchali i przyglądali się wyjątkowemu występowi. Natomiast najmłodsi uczestnicy urodzinowej imprezy mogli wziąć udział w twórczych warsztatach i zabawach w ramach "Różanki Dzieciom".



- Niestety, ale rok temu nie mogliśmy się spotkać i wspólnie świętować na Różance. W tym roku jest trochę lepiej, choć nie tak, jak byśmy chcieli. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli wrócić do pięknej tradycji urodzinowego tortu - mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Życzę wszystkim mieszkańcom dużo radości i satysfakcji z tego, że żyjemy w Szczecinie. Wiem, że teraz mamy dużo kłopotów w poruszaniu się po mieście, ale to wszystko po to, aby już za kilka miesięcy było znacznie lepiej i żebyśmy mogli cieszyć się wygodnymi ulicami. Mam nadzieję, że będą nam służyć przez długie lata.

W przeciwieństwie do poprzednich lat, uczestnicy imprezy musieli obejść się smakiem w przypadku wielkiego urodzinowego tortu. Na osłodę mieszkańcy dostawali cukierki krówki.

- Najważniejsze, że możemy przyjść i posłuchać pięknej muzyki na żywo. Szkoda, że nie ma tortu, ale musimy zrozumieć sytuację, w której znajduje się teraz praktycznie cały świat. I tak jestem szczęśliwa, że w tym roku udało się zorganizować urodziny. Kocham Szczecin, tutaj się urodziłam i nie wyobrażam sobie, że mogłoby mnie nie być na jego urodzinach - mówiła pani Michalina. - Nie jestem w stanie zliczyć na ilu urodzinach Szczecina byłam. Na pewno na wielu.

Niedzielne świętowanie rozpoczęło się o godz. 11. Dla najmłodszych tradycyjnie przygotowano warsztaty w ramach "Różanki Dzieciom". Dzieci samodzielnie lub z pomocą rodziców wykonywały ozdoby oraz własnoręcznie tworzyły kartki urodzinowe. Dodatkowo polana za sceną zaaranżowana została przez animatorów, którzy zapewnili iście urodzinowe atrakcje.

Dodajmy, że plenerowe koncerty można było również wysłuchać na facebookowym profilu Szczecińskiej Agencji Artystycznej, bowiem prowadzone były transmisje na żywo. W repertuarze zespołu Swing Lovers znalazły się największe standardy muzyki jazzowej, rozrywkowej i klasycznej - zaczynając od lat 20-tych i kończąc na aktualnych przebojach. Muzyka porwała część mieszkańców, którzy z nieukrywaną radością tańczyli i cieszyli się niedzielnym popołudniem.

Karolina Nawrocka