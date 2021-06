Muzyka i warsztaty wśród róż. Warto się wybrać!

Różany Ogród Sztuki w Szczecinie zaprasza w niedzielę (27 czerwca) na kolejne atrakcje. Organizatorzy dla melomanów przygotowali koncert School Jazz Garden oraz sporo różnych zajęć dla dzieci.

Od godz. 11 do godz. 14 odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy pod czujnym okiem instruktorów oraz rodziców w przypadku małych dzieci, przygotują pudełka, w których będą mogły zgromadzić wakacyjne pamiątki i wspomnienia. O godz. 13 rozpoczną się warsztaty Samby Batucady na brazylijskich bębnach! To forma warsztatowa, polegająca na przybliżeniu instrumentarium i podstawowych, sambowych zagrywek rytmicznych z karnawałowym swingiem. Spotkanie poprowadzi wykładowca AS w Szczecinie Rafał Krzanowski. W samo południe popłyną dźwięki School Jazz Garden. W koncercie wystąpi utalentowana młodzież naszego miasta – uczniowie wokalistyki i instrumentalistyki jazzowej ze Szkoły Muzycznej II stopnia. W utworach Steviego Wondera, Elli Fitzgerald, Davida Bowiego, Billa Whithersa, Stinga i Jerzego Wasowskiego usłyszymy zespół Vocal Summit i solistów.

(KK)