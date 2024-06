Unikatowy „Poczet Książąt Pomorskich”

W wydawnictwie "ZAPOL" zaprezentowano nam okładkę książki. Fot. ZAPOL

W środę o godz. 17 na Dużym Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się prezentacja unikatowej książki „Poczet Książąt Pomorskich”, której autorem jest znany szczeciński prawnik Maciej Strączyński, a pozycja ukaże się nakładem szczecińskiego wydawnictwa „Zapol”. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Autor książki w życiu zawodowym jest sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie, a do września ubiegłego roku był Prezesem wspomnianego sądu, a wcześniej przez sześć lat pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Powiedział nam, że do napisania książki skłonił go fakt, iż pocztu książąt pomorskich nie było ani w Polsce, ani w Niemczech, a o władcach mazowieckich, śląskich czy gdańskich ukazało się już bardzo wiele pozycji. Maciej Strączyński postanowił wypełnić tę lukę, pisząc w przystępnej formie, adresowanej do zwykłego czytelnika, który chciałby się dowiedzieć czegoś więcej niż to, że książę Bogusław X był mężem Anny Jagiellonki. Jest to pierwsza publikacja zawierająca życiorysy i portrety wszystkich 50 książąt z dynastii Gryfitów, choć biogramów jest tylko 43, bo były okresy, że bracia rządzili wspólnie i dlatego opisani są łącznie. Liczba 50 portretów jest polskim rekordem, bo władców Polski było mniej, a do tej pory najliczniejszy malarski poczet zamykał się liczbą 49.

Portrety książąt są dziełem dr Sylwii Godowskiej, wykładowczyni Wydziału Grafiki w Pracowni Ilustracji Zakładu Grafiki Artystycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, która uczy tam malarstwa i rysunku, a zajmuje się też ilustracjami i plakatami.

(mij)