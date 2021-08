Uliczne granie na bramie

Miejskie brzdęki, czyli uliczne granie na pianinie na kółkach w wykonaniu Theloniousa Herrmanna, młodego muzyka z Kolonii. Stadtgeklimper, bo tak właśnie firmuje on swoje tournée po najróżniejszych zakątkach, w tym i miastach Europy. W minioną środę można było posłuchać jego koncertu przechodząc przez plac na Bramie Portowej. Artysta wzbudzał zaciekawienie przechodniów. Nie brakowało i takich, którzy wrzucili mu łaskawie co nieco do kapelusza. O jego wędrówce z instrumentem sporo można dowiedzieć się w mediach społecznościowych, a pomocny w niej jest mu specjalnie przystosowany ford transit, służący jednocześnie za dom. ©℗

(MIR)