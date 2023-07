Trwają ostatnie przygotowania do Ińskiego Lata Filmowego

Remonty w galerii O.MEGA Ińskiego Lata Filmowego dobiegają końca. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Z okazji 50-lecia Ińskiego Lata Filmowego otwarcia doczeka się O.MEGA, galeria sztuki współczesnej i archiwum społeczne festiwalu. Powstaje ona w centrum Ińska.

Remont dawnej restauracji Omega w Ińsku trwa od wielu miesięcy. Obiekt stał pusty przez około 20 lat. Dwa lata temu grupa miłośników festiwalu Ińskie Lato Filmowe wpadła na pomysł, by w samym centrum Ińska stworzyć galerię. Postanowili w ten sposób oddać hołd tym wszystkim, którzy tworzyli tę imprezę przez minione lata i tchnąć nową energię w miasteczko poprzez stworzenie w nim miejsca do kulturalnych spotkań i edukacji.

Na budynku dawnej restauracji przy ul. Bohaterów Warszawy wyremontowano dach, zrobiono ocieplenie, pomalowano elewację. Szeroki zakres robót wykonano też w środku. Na nogi stanął bar, na podłogach pojawiły się płyty, pomalowano ściany.

– Nie na wszystkie działania mamy jednak środki i co rusz coś wymyślamy, aby posuwać się do przodu i zdążyć do sierpnia – mówią przedstawiciele stowarzyszenia Ińskie Lato Filmowe, pomysłodawcy i realizatora galerii.

Najpierw prowadzono zbiórkę finansową na krzesła. Każdy, kto przesłał 200 zł na konto stowarzyszenia, będzie miał siedzisko z grawerunkiem swojego autorstwa. Organizatorom zrzutki udało się zebrać potrzebną pulę. W ramach podziękowań wszyscy darczyńcy zostaną zaproszeni w sierpniu na uroczysty wieczór do galerii O.MEGA.

– Obecnie brakuje nam jeszcze funduszy na wyposażenie O.MEGI – meble, oświetlenie i wyposażenie multimedialne – informują miłośnicy festiwalu w Ińsku. – Jesteśmy na ostatniej prostej do wykonania wszystkich remontów. Zabrakło już środków na wyposażenie O.MEGI w niezbędny sprzęt, który umożliwi nam realizację wszystkich wystaw, zakup monitorów, kiosku multimedialnego, ekranów, projektora itd.

Jeszcze dziś można wpłacić pieniądze na wyposażenie galerii. Link do zbiórki https://zrzutka.pl/56kaak/pay.

W galerii pojawią się na 50. urodziny pierwsze wystawy. Część z nich dotyczyć będzie kina i sztuki, część zostanie poświęcona przyrodzie Pomorza oraz relacjom człowieka z naturą. Jedna z wystaw autorstwa Piotra Piznala pt. „Bliżej natury” zostanie poświęcona ptakom.

– Nad przyrodą pochylimy się również z serią wystaw, prezentując sylwetki około dziesięciu fotografików przyrody naszego regionu – informuje stowarzyszenie ILF. – Jednym z nich będzie Andrzej Bejger, leśnik ze Złocieńca specjalizujący się w podglądaniu okolicznych żubrów i rysi.

Galeria O.MEGA będzie współpracowała z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Jedną z nich jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

– Oprócz wspólnej wystawy sięgać będziemy do zbiorów Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która zajmuje się archiwizacją filmów tworzonych przez artystów polskich z pola sztuk wizualnych w XX wieku i na początku XXI wieku – czytamy na profilu facebookowym O.MEGA. Galeria Ińskiego Lata Filmowego.

Ińskie Lato Filmowe przypada w tym roku na okres od 11 do 20 sierpnia.©℗

(w)