Odpoczynek z dala od zgiełku

Park z dmuchańcami dla najmłodszych będzie w Ińsku do końca wakacji. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Kto nie lubi nadmorskich tłumów i długich kolejek po jedzenie może wypoczywać nad okolicznymi jeziorami. Jednym z nich jest urokliwe jezioro Ińskie, które każdego roku przyciąga turystów polskich i ostatnio, coraz więcej zagranicznych.

Na terenie gminy Ińsko znajduje się 10 jezior, w tym największe jest jezioro Ińsko, świetnie nadające się do uprawiania turystyki wodnej. Jezioro Ińskie o powierzchni blisko 600 ha, jest jednym z najczystszych jezior w Polsce. Niewielkie miasteczko jest zaś urokliwym miejscem, w którym można odpocząć z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

Jezioro Ińskie przyciąga też miłośników nurkowania.

- Dostęp do jeziora jest bardzo łatwy, a pod wodą jest bardzo dobra widoczność - mówi pan Jacek, miłośnik nurkowania ze Stargardu. - Często jeździmy do Ińska nurkować ze znajomymi.

Od kilku lat nad jeziorem działa baza nurkowa z wypożyczalnią sprzętu nurkowego, oferująca też naukę nurkowania.

Wpław, rowerkiem lub kajakiem

Nad jeziorem można wypożyczać kajaki i rowerki wodne. Plaża jest strzeżona, o bezpieczeństwo zażywających kąpieli dbają w sezonie ratownicy.

Do Ińska zjeżdżają głównie turyści z Polski, ale też m.in. z Czech, Niemiec, Danii, Holandii czy Anglii. Jak informują lokalni włodarze, ostatnio pojawiają się także Amerykanie, głównie to wojskowi z rodzinami. W Ińsku i jego okolicy działa kilka ośrodków wypoczynkowych, które oferują do wynajęcia samodzielne domki. Cena za dobę jest uzależniona od

