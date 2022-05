Trwa Szczecin Music Fest. Nie przegap świetnych koncertów!

W ramach cyklu koncertów pod nazwą: Szczecin Music Fest 2022, w najbliższych tygodniach w Szczecinie odbędą się interesujące wydarzenia. Już w czwartek (12 maja) wystąpi, w Winylach.fm (przy ulicy Jagiellońskiej 86) - Michał Jan & Immortal Onion, o godzinie 20. Z kolei 25 maja w filharmonii zagra Wojtek Mazolewski Quintet. Nasza redakcja objęła patronatem prasowym te wydarzenia.

Michał Jan & Immortal Onion

Immortal Onion to trójmiejskie trio założone w 2016 roku. Muzycy w swojej twórczości odwołują się do wielu gatunków muzycznych. Na ich utwory wpływają m.in. jazz, muzyka filmowa, minimalizm, fuzja, muzyka elektroniczna, a nawet progresywny metal. Zespół po wydaniu dwóch dobrze przyjętych albumów studyjnych („Ocelot of Salvation” i „XD: Experience Design”) ugruntował sobie pozycję jednego z najciekawszych projektów nowej fali polskiego jazzu. Inicjatywa nagrania wspólnej płyty „Screens” przyszła od Michała Jana Ciesielskiego, trójmiejskiego kompozytora i saksofonisty, muzyka znanego z takich projektów jak Quantum Trio, Zgniłość, MU, Tymon & Transistors, czy Alfah Femmes.

Album „Screens” potwierdza, że fuzja nowoczesnego jazzu z elektroniką może być wciąż świeża i porywająca. Na płycie gościnnie pojawili się także instrumentaliści: skrzypaczka Ola Szymańska oraz wiolonczelistka Weronika Kulpa współpracujące z Alfah Femmes, Ralphem Kamińskim czy The Fruitcakes, trębacz Dawid Lipka, znany z zespołów Zgniłość czy Bizzarre Penguin oraz puzonista Paweł Niewiadomski z Power of the Horns, gitarzysta Marcin Gałązka – wieloletni współpracownik Tymona Tymańskiego.

Wojtek Mazolewski Quintet

Z kolei Wojtek Mazolewski to bez wątpienia jeden z najciekawszych polskich artystów jazzowych. Lider formacji Wojtek Mazolewski Quintet i Pink Freud, w 2021 wydał także solowy album Yugen. Artysta niepokorny, autor nieoczywistych aranżacji i energetycznego połączenia tradycji z nowoczesnością.

Wojtek Mazolewski i muzycy jego kwintetu od początku powstania formacji prezentują nowy sposób postrzegania muzyki jazzowej. Zarówno album „Polka” z 2014 roku, jak i album „When Angels Fall” z 2019 roku z interpretacjami muzyki Krzysztofa Komedy zostały doskonale ocenione przez krytyków muzycznych i publiczność. Wybuchowe koncerty to znak firmowy muzyki Mazolewskiego. Analogowe brzmienie kwintetu nawiązuje do mistrzów jazzu, łączy się z elektroniką i współczesnymi inspiracjami. Mieszają się echa muzyki Milesa Davisa, Erika Dolphy’ego, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Nirvany i Aplex Twina.

