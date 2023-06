Transkulturowa wystawa w Muzeum Sztuki Współczesnej

Fot. Agata JANKOWSKA

„Ekologia społeczna” to nazwa nowej wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej. Zostanie otwarta dzisiaj – w czwartek 29 czerwca. Zaprezentowane na niej prace to efekt rezydencji artystycznej twórców z Kenii i Polski.

Wystawa jest częścią projektu o nazwie Duos Festival. Ten z kolei nawiązuje do projektu badawczego „Sztuka i Edukacja Artystyczna w Perspektywie Trans-kulturowej” (TPAAE). Trzecia od słona Festiwalu DUOS ukazuje metody wykorzystywane przez twórców z Kenii i Polski w różnych dziedzinach sztuki. Jak podają organizatorzy: „Warsztaty i wystawy przygotowywane zgodnie z zasadami etycznymi ekologii społecznej i realizowane na afrykańskim wybrzeżu oraz w Szczecinie z perspektywy transkulturowej pokazują, jak artyści wraz ze studentami i rzemieślnikami tworzą swoje prace”.

– To bardzo duży projekt. Rozpoczęliśmy go w 2020 roku – mówiła na konferencji prasowej zapowiadającej wystawę Ewa Prądzyńska z Muzeum Narodowego w Szczecinie – Mamy nadzieję, że zakończy on się w maju 2024 roku. Ta wystawa jest ostatnią, trzecią pokazującą rezultaty artystycznych duetów polsko-kenijskich pracujących w Kenii.

Projekt łączy w sobie elementy artystyczne z naukowymi. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną między innymi: murale, pokazy filmów i inne instalacje artystyczne. Osią tematyczną wystawy jest pojęcie ekologii społecznej zaproponowane przez amerykańskiego filozofa politycznego Murraya Bookchina. Dotyczy ono zjawiska postępującej degradacji środowiska i katastrofy ekologicznej oraz szukania oddolnych inicjatyw i rozwiązań w celu zminimalizowanie skutków tych zjawisk. Sztuka zaprezentowana na wystawie w Muzeum Narodowym ma więc wymiar społeczny i zaangażowany. Ważna w kontekście wydarzenia jest również praca i obecność artystów z Kenii, którzy odbyli w Szczecinie miesięczną rezydencję artystyczną. Kontakty z Kenią mają też zaowocować powołaniem specjalnego kierunku studiów artystycznych na Uniwersytecie Pwani w Kilifi. Ponadto, Muzeum Narodowe już teraz pochwaliło się nowymi eksponatami pochodzącymi z tego kraju.

Artyści, których prace będzie można zobaczyć już w czwartek, to: Joseph Allan Green i Rafał Żarski, Yona Mudibo i Natalia Karczewska, Philip Tangara (Pet the Poet) i Zorka Wollny, Caroline Ngorobi i Justyna Celeda, Mike Okoth i Anna Maria Karczmarska, Mbinga i Mikołaj Małek, Tommie Ominde i Igor Omulecki, Ruby Wanjiru Kang’ethe i Magdalena Szymków, Rafał Krzanowski, Simba Wanga, Zaire Ngome Msagapore, Rosita Deluigi.

Partnerami projektu TPAAE są również Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Pwani oraz Uniwersytet w Maceracie. To czteroletni projekt finansowany ze środków europejskich oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kuratorami wystawy są Łukasz Jastrubczak i Marlena Chybowsk-Butler. Wernisaż odbędzie się w czwartek, 29 czerwca o godzinie 18.00 w budynku Muzeum Sztuki Współczesnej przy ulicy Satromłyńskiej 1. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 24 września 2023 roku. ©℗

(aj)