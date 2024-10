Tournée Chóru Akademickiego ZUT w Szczecinie

Chór Akademicki ZUT w Szczecinie, założony w 1952 roku, jest jednym z czołowych zespołów chóralnych w Polsce. Fot. mat. prasowe

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wyruszył na wyjątkowe tournée po Europie, podczas którego zaprezentuje polską muzykę chóralną w międzynarodowych kręgach artystycznych. W środę 16 października wystąpił w Wiedniu – muzycznej stolicy świata – z koncertem pt. „Arcydzieła polskiej muzyki chóralnej”. Wydarzenie to, organizowane we współpracy z Polską Misją Katolicką w Wiedniu oraz Ambasadą RP w Austrii, odbywa się pod honorowym patronatem polskiej ambasady, co podkreśla jego rangę i znaczenie dla promocji polskiej kultury za granicą.

Chór Akademicki ZUT w Szczecinie, założony w 1952 roku, jest jednym z czołowych zespołów chóralnych w Polsce. Na przestrzeni lat zdobył liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych festiwalach, stając się ambasadorem polskiej muzyki na świecie. Zespół wykonuje szeroki repertuar, obejmujący muzykę sakralną, świecką z naciskiem na twórczość współczesną polskich kompozytorów.

Chórem kieruje dr hab. Szymon Wyrzykowski, prof. ZUT, wybitny dyrygent i kompozytor, związany z chórem od wielu lat. Jako dyrektor artystyczny i dyrygent, Wyrzykowski wnosi bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy z polskimi i zagranicznymi chórami i orkiestrami, a także wyjątkowe osiągnięcia, czego przykładem jest zdobyta w tym roku nagroda Fryderyka w kategorii Album Roku – Muzyka Chóralna. Jego wrażliwość muzyczna i zaangażowanie w rozwój młodych talentów sprawiają, że Chór Akademicki ZUT stale rozwija swój artystyczny poziom, pozostając w czołówce europejskiej sceny chóralnej.

Po koncercie w Wiedniu chór uda się do Chorwacji, gdzie w dniach 18-20 października wystąpi na prestiżowym Musica Sacra Choral International Festival, który gromadzi chóry z całego świata, celebrując piękno muzyki sakralnej.

(K)