Teatr Polski wydał płytę. Z piosenkami ze spektaklu o big-beacie

Nie jest powszechną praktyką, że szczecińskie teatry wydają płyty z muzyką ze swoich spektakli. A szkoda, bowiem w minionych tylko kilku sezonach artystycznych było wiele przedstawień, z których piosenki czy muzykę ilustracyjną widzowie chętnie by posłuchali również w domowych pieleszach. Ot, choćby ze spektakli - "Być jak Beata" Teatru Współczesnego czy "Ballada szczecińska" Teatru Lalek Pleciuga. Tym bardziej cieszy pojawienie się dwupłytowego albumu, który udokumentował utwory ze spektaklu Teatru Polskiego - "Noc kolorowych chmur" w reżyserii Adama Opatowicza. Można zatem choć część tej inscenizacji "zabrać" ze sobą do domu.

To muzyczne przedstawienie przypominające epokę big-beatu dotąd nie widziało wielu widzów, bowiem po czerwcowej premierze pokazano go zaledwie kilka razy, a potem na początku tego miesiąca. Teraz znów zostanie zaprezentowane - 12, 13 i 15 sierpnia, na Scenie Dekadencja w Nowym Browarze. Na spektakl składają się przeboje takich gwiazdorskich wykonawców, jak: Karin Stanek, Helena Majdaniec, Ada Rusowicz, Czesław Niemen, Krzysztof Klenczon, Filipinki, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trubadurzy i inni. Te właśnie piosenki, w wykonaniu ulubieńców publiczności, choćby Olka Różanka, Piotra Bumaja czy Marty Uszko (wszyscy ci aktorzy są zdobywcami nagród w naszym plebiscycie teatralnym pn. Bursztynowy Pierścień), znalazły się na wspomnianej płycie. W sumie to ponad 40 utworów.

Płytę "Noc kolorowych chmur" można nabyć przed i po spektaklach w Nowym Browarze i Scenie na Łasztowni.

(MON)