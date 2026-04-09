Teatr i pierwsza miłość. Nowy spektakl w „Pleciudze”

Spektakl "Czy to M...?" podejmuje temat pierwszej młodzieńczej miłości. Fot. Olga IWANOW

„Czy to M…?” to tytuł nowego spektaklu szczecińskiego Teatru Lalek „Pleciuga”, który dedykowany jest przede wszystkim nastoletnim widzom. Ale, jak zapewniają twórcy, sztuka spodoba się również dorosłym odbiorcom.

To sztuka opowiadająca o pierwszej miłości. Jej bohaterowie: Magda, Marta, Malwina, Marcin, Maciek i Mateusz opowiadają o swoich pierwszych zauroczeniach, ale także o tabu, jakim owiane jest uczucie młodzieńczej miłości.

– Postaci funkcjonują w trzech porządkach dramaturgicznych: jako postaci w fikcyjnym świecie szkolnej dyskoteki, jako aktorzy w realnym świecie teatru oraz gdzieś pomiędzy tymi dwoma porządkami w autentycznych wyznaniach. Dzięki temu naświetlają temat z różnych perspektyw, nie stroniąc od takich tematów jak fizjologiczne reakcje ciała, seks, alkohol i narkotyki – informuje Teatr Lalek „Pleciuga”.

Reżyser spektaklu, Monika Czajkowska, stworzyła scenariusz w oparciu o rozmowy z młodzieżą.

Premiera „Czy to M…?” odbędzie się 10 kwietnia na Scenie Głównej „Pleciugi”. Spektakl dedykowany jest młodzieży od 14 lat i dorosłym.

