Ta noc (i nie tylko) należy do literatury. Spotkania i spacery

Spotkania z pisarzami, spacery po Szczecinie, dyskusje, czytanie książek, przedpremierowe przedstawienie rozmaitych pozycji wydawniczych - oto, co czeka tych wszystkich, którzy wezmą udział w Nocy Księgarń, wydarzeniu odbywającym się w całej Polsce. I to nie tylko w jedną noc. W Szczecinie zatem przewidziano mnóstwo atrakcji od piątkowego (22 października) popołudnia i potem jeszcze w sobotę. Będą to spotkania bezpośrednie, jak też online.

Poezja, muzyka i nocne spotkania

Kluboksięgarnia FiKa (al. Papieża Jana Pawła II 8) po raz trzeci włącza się do ogólnopolskiej akcji. Co zatem będzie się tu działo? W piątek w godz. 16 - 20 będzie można spotkać się z pisarzem Marcinem Przewoźnikiem, autorem choćby książek o odkrywcach: "Mikołaj Kopernik. Chłopak, który sięgnął do gwiazd", "Odkrywcy grobu faraona. Howard Carter na tropie Tutanchamona" oraz "niezwykłej opowieści o świętym Mikołaju pt. „Dwa miśki na wynos!”. O godz. 20 szczecińska pisarka Barbara Stenka przeczyta, online - na profilu facebookowym księgarni - fragmenty swojej powieści "Oj Hela", a już godzinę później będzie obecna podczas spotkania pn. "Wiersze Nocą Stenka&Leoszewski". Wtedy zaplanowano premierę jej nowej książki pt. "Pole widzenia psa".

- To pierwsza papierowa publikacja moich wierszy dla dorosłych, także tych wyśpiewanych i obdarowanych muzyką przez Ryszarda Leoszewskiego, który wzbogaci moje autorskie czytanie śpiewem i grą na gitarze - zapowiada Barbara Stenka. - W książce debiutuję jako ilustratorka, choć rysuję ołówkiem i pastelami przez całe życie i to, poza pisaniem, mój stały sposób komunikacji ze światem. Są tu wiersze liryczne i satyryczne, a także specjalna odsłona przedstawiająca moje limeryki.

W "Fice" nocne spotkanie z literaturą zakończy Marcin Szczygielski, który od godziny 22 będzie czytał online swoją książkę - przedpremierowo (!), bo oficjalna premiera zaplanowana jest w przyszłym tygodniu: "W kółko o dziewczynach". Warto wtedy zasiąść przed komputerami, czytnikami czy innymi nośnikami.

Nie tylko spacery

W sobotę odbędą się rodzinne spacery po Szczecinie trasą książki pt. "Fikamy po Szczecinie. Trasa Mewy", autorstwa szczecinianek: Małgorzaty Narożnej i Aleksandry Szwajdy. W ofercie są trzy różne trasy, obowiązują wejściówki do odebrania przy zakupach w księgarni "FiKa". I tak, o godz. 17 razem z Pawłem Madejskim można się wybrać na wycieczkę trasą zieloną (pomnik Adama Mickiewicza, Park Żeromskiego, pl. Rodła, pl. Grunwaldzki, al. Papieża Jana Pawła - "FiKa"), godzinę później ruszy spacer żółtą trasą, z Justyną Machnik (pl. Szarych Szeregów - popiersie Piłsudskiego, al. Wojska Polskiego, ul. Jagiellońska, al. Papieża Jana Pawła - "FiKa"), a o godz. 19 Tomasz Wieczorek zaprasza na trasę niebieską (Wały Chrobrego, plac Praw Kobiet, ul. Starzyńskiego, pl. Św. Św. Piotra i Pawła, al. Kwiatowa, pl. Lotników, "FiKa").

Również w sobotę, ale dużo wcześniej, bo od godz. 10.30, na profilu facebookowym "FiKi" zaplanowane jest spotkanie, z bohaterami serii książek pt. "Jano i Wito", natomiast o godz. 11 będzie można się spotkać, osobiście!, z autorką tych opowieści - Wiolą Wołoszyn. To jeszcze nie koniec spotkań autorskich. Otóż od godz. 15 wspomniany już Marcin Szczygielski będzie podpisywał swoje książki i rozmawiał z czytelnikami.

Widma nocnego miasta

Z okazji Nocy Księgarń kawiarnia - księgarnia "Między Wierszami" (ul. Moniuszki 6) zaprasza na cykl wydarzeń dookoła szeroko rozumianego komiksu. Ot, choćby w piątek o swojej najnowszej książce pt. „Komiks i mit” opowie autor, Paweł Gąsowski (o godz. 20). Na godz. 21 zaplanowane jest spotkanie dotyczące tego m.in. co łączy film „Jocker”, „Logan” i trylogię „Mrocznego Rycerza”, a o godz. 22 będzie mowa o początkach mangi.

Wcześniej z kolei, bo o godz. 18 rozpocznie się spacer z Przemkiem Głową - pn. "Księgarnie – widma nocnego miasta": "Zaczniemy pod Między Wierszami, aby stamtąd wyruszyć w kierunku Niebuszewa i miejsc, w których kiedyś funkcjonowały księgarnie. Wspierać nas w tym będą m.in.: "Pasaże" Benjamina, "Noce paryskie" Réstifa, "Paryskie pasaże" Rutkowskiego oraz "Pan Żarówka" Wawszczyka, "Jest zabawa" Brechta, a nawet "Sin City" Millera. Przygotujecie się na literacko-komiksową jazdę bez trzymanki!" - zapowiadają organizatorzy. ©℗

(MON)