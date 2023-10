Tańczą, śpiewają, recytują… Stypendia i nagroda za upowszechnianie kultury

Stypendia artystyczne w tym roku szkolnym będzie otrzymywało 17 uzdolnionych młodych policzanek. Decyzję o ich przyznaniu wręczył burmistrz Polic Władysław Diakun. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Siedemnaście stypendiów dla młodych uzdolnionych artystycznie policzanek i jedną nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w upowszechnianiu i ochronie kultury w Gminie Police przyznano uroczyście w miniony czwartek. Burmistrz Polic co roku wręcza takie wyróżnienia.

Tym razem stypendia artystyczne trafiły do 17 dziewcząt. Każda z nich ma na swoim koncie znaczące sukcesy. Większość w balecie, ale są wśród nich także: mistrzyni tańca nowoczesnego, utalentowana recytatorka i zdobywczynie nagród w konkursach wokalnych. I one w tym roku szkolnym będą co miesiąc otrzymywać wsparcie finansowe na rozwijanie swoich pasji – kwoty stypendium wynoszą od 100 do 250 złotych (co miesiąc).

– To stypendium ma ułatwiać młodym artystom rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, być takim dopingiem, żebyście robili to, co robicie w jeszcze większym wymiarze – mówił Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Policach.

Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police otrzymał Less R. Hoduń – poeta, pisarz, muzyk, wokalista, kompozytor, grafik. Artysta tuż po odebraniu jej od burmistrza Polic Władysława Diakuna zwrócił się m.in. do młodych stypendystek.

– Trzymanie się pasji przede wszystkim – mówił. – Jesteście bardzo młodymi osobami, pamiętajcie, że macie coś takiego jak siłę życzeń. Wyrażajcie życzenia, twórzcie siebie. Bo my jesteśmy magami, jesteśmy czarodziejami… Kiedyś, jeśli będziecie umiały obserwować siebie, życzenie wyrażone teraz, zrealizuje się wam za jakiś czas. Tego wam życzę.

(sag)