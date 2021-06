Sztuka XIX i XX wieku w Muzeum Narodowym. Szczecin to jedna historia

„Stettin/Szczecin – jedna historia” to tytuł nowej wystawy, którą można podziwiać w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Wyjątkowa ekspozycja przedstawia sztukę XIX i XX wieku ze zbiorów MNS.

– Szczecin jest wyjątkowym miejscem, o którym można powiedzieć, że ma dwie historie do 1945 roku i po nim – mówiła na konferencji poświęconej najnowszej ekspozycji Anna Bańkowska, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego. – Wystawa i prezentowane na niej dzieła mają pokazać, że to miasto jest jedną wspaniałą historią, która łączy wielu wspaniałych ludzi. Po ich obejrzeniu można dojść do wniosku, że nie można szukać tego, co nas dzieli, tylko to co nas łączy.

Jak podkreślają organizatorzy, podstawowym celem twórców wystawy było stworzenie opowieści o jednym Szczecinie. Tym przed- i powojennym. Do jej realizacji wykorzystano zbiór niemieckich i polskich dzieł z XIX i XX wieku.

– Nasz zbiór budowaliśmy od podstaw. Udało się zgromadzić bardzo dobrą kolekcję – podkreśla Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. – Szczecin w XX wieku to dzikie pola historii. Wydarzyło się tu bardzo wiele. Muzeum jest od tego, by budować i łączyć, a nie dzielić. Dlatego postanowiliśmy zarówno kontynuować tradycję kolekcjonerstwa przedwojennego, jak i budować kolekcję polską. Dzięki temu Muzeum Narodowe w Szczecinie ma największą i najbardziej znaczącą kolekcję Augusta Ludwiga Mosta, czyli najwybitniejszego malarza pracującego w XIX wieku w Szczecinie. Ponadto udało nam się zdobyć związany z Bałtykiem obraz Wojciecha Gersona.

Na wystawie można podziwiać dzieła m.in. takich artystów, jak: Bronisław Bartel, Olga Boznańska, Józef Chełmoński, Bolesław Cybis, Otto Friedrich, Hermann Geibel, Tadeusz Kantor, Aleksander Gierymski, Jacek Malczewski, Hans Hartig, Władysław Jarocki, Wojciech Gerson, Tytus Czyżewski i wielu innych wybitnych polskich i niemieckich malarzy XIX i XX wieku.

K. KRUKOWSKI