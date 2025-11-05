Sztuka Cranacha Starszego i Cranacha Młodszego w nowo otwartym skrzydle szczecińskiego zamku

Na pierwszy wernisaż w odbudowanym Skrzydle Północnym zaprasza Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zaprezentuje dzieła wybitnych artystów XVI wieku Lucasa Cranacha Starszego i Lucasa Cranacha Młodszego, a także prace ich naśladowców i kontynuatorów. Otwarcie wystawy już w czwartek o godz. 17 w Galerii Północnej Zamku. Wstęp wolny.

REKLAMA

Wystawa „Warsztat geniuszu. Sztuka Lucasa Cranacha Starszego i Lucasa Cranacha Młodszego” ukazuje fenomen jednego z najważniejszych rodów artystycznych XVI wieku. Twórczość mistrzów, głęboko zakorzeniona w duchu renesansu, stanowiła wyraz europejskich ideałów oraz odzwierciedlenie ówczesnych przemian artystycznych, religijnych i społecznych. Ich wpływ sięgał daleko poza granice Wittenbergi, oddziałując na sztukę Europy Środkowej. Stworzyli oni (szczególnie Cranach Starszy) nie tylko wspaniałe dzieła, ale także imponujący warsztat pełen uczniów-pomocników, uznawany za jedno z najbardziej fascynujących artystyczno-biznesowych przedsięwzięć swoich czasów.

W szczecińskim zamku zaprezentowane zostaną liczne dzieła malarskie i grafiki, w tym także portrety postaci historycznych. Nie zabraknie prac przedstawiających najczęściej podejmowane motywy. Zobaczyć można m.in.: słynne przedstawienie „Adama i Ewy”, alegoryczny obraz „Herkules u Omfale”, moralizatorską scenę „Niedobrana para”. Ekspozycja nie ogranicza się wyłącznie do dzieł mistrzów z Wittenbergi. Zwiedzający zobaczą także prace naśladowców i kontynuatorów stylu Cranachów, powstałe zarówno w ich własnym warsztacie, jak i w innych ośrodkach artystycznych Europy.

Zamkowa wystawa będzie się zmieniać. Tylko przez krótki czas (dwa tygodnie) zwiedzający będą mieli okazję, aby jedno z najważniejszych arcydzieł – portret księcia pomorskiego Filipa I ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie – podziwiać na tle innych prac Cranachów.

Wystawę można oglądać w Galerii Północnej Zamku (Skrzydło Północne, wejście B lub D) do 17 maja 2026 roku (czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10-17). (K)

REKLAMA