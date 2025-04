Wielkanocny klimat na Zamku Książąt Pomorskich [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przez weekend trwa Kiermasz Wielkanocny. To coroczne wydarzenie przyciąga mieszkańców miasta i regionu, którzy chcą poczuć świąteczną atmosferę, spróbować lokalnych specjałów, zaopatrzyć się w tradycyjne produkty oraz spędzić czas w radosnym nastroju.

Na stoiskach rozstawionych na obu zamkowych dziedzińcach znaleźć można smakołyki na wielkanocny stół. Są chleby na zakwasie, miody i produkty pszczelarskie, domowe oleje tłoczone na zimno, ręcznie robione słodycze, ciasta, wędliny i sery. Nie brakuje też gotowych dań od Kół Gospodyń Wiejskich, takich jak żurek, bigos czy pasztety. Jednym z lokalnych hitów jest paprykarz szczeciński, który powraca w nowoczesnych wersjach – z łososiem, z warzywami lub w formie przetworów z regionalnych ryb.

Wśród oferowanych produktów są również przetwory rybne, wina z zachodniopomorskich winnic, miody pitne i regionalne nalewki. Wiele stoisk zdobią kolorowe dekoracje.

Kiermasz to nie tylko zakupy. Wydarzeniu towarzyszy program artystyczny skierowany do całych rodzin. Od godziny 14 do 18 trwają koncerty, animacje, gry i konkursy. W sobotę na scenie występują m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Mały Krąg” oraz „Szczecinianie”. W niedzielę ponownie zobaczymy „Mały Krąg”, a także zespół sygnalistów myśliwskich „Dolina Płoni”. Będą również warsztaty, pokaz kulinarny przygotowywania wielkanocnego żuru, zakończony wspólną degustacją, a także prezentacja tradycyjnego bigosu.

Na najmłodszych czekają atrakcje takie jak malowanie twarzy, bańki mydlane, zabawy z wielkanocnym zajączkiem i kreatywne warsztaty. Można też stworzyć własną palmę wielkanocną, poznać techniki zdobienia jajek lub wykonać ozdoby ze słomy i wikliny. Nie brakuje stoisk z ręcznie robionymi dekoracjami – są stroiki, wianki, pisanki, figurki z ceramiki, drewna i filcu. Kolorowe palmy, symbol Wielkanocy, przyciągają wzrok i przypominają o nadchodzących świętach.

Organizatorem kiermaszu jest Zamek wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim oraz partnerami.©℗

(dg)