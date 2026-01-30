Szmula w Warszawie, Many w Londynie. Dyskusja z Łoną, Nosowską, Skrzywankiem

W sobotę w zamku odbędą się wydarzenia w cyklu „Kultura Wolności”. Fot. Dariusz GORAJSKI

Adam „Łona” Zieliński, Kasia Nosowska, Jakub Skrzywanek będą uczestniczyć w sobotniej dyskusji w ramach cyklu wydarzeń „Kultury Wolności”. Forum, prezentacje i warsztaty pod hasłem „Szczecin na początku Polski” odbędą się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny.

Wydarzenia w ramach „Kultury Wolności” trwają od 29 do 31 stycznia (program na https://kulturawolnosci.org).

– Wierzymy, że kultura ma „miastotwórczą” moc i jest najmądrzejszą, choć długoterminową inwestycją – przekonują organizatorzy projektu. – „Kultura Wolności” to seria wydarzeń, które organizujemy oddolnie, bo zależy nam na Szczecinie. Mamy przekonanie, że kultura w naszym mieście i regionie wymaga nie tyle doraźnych rozwiązań i rytualnego narzekania, ile poważnej rozmowy i odpowiedzi na pytanie o to, w jakim ośrodku chcemy mieszkać za 10 czy 20 lat.

Okazja do takiej rozmowy już w sobotę (31 stycznia) w Sali Bogusława X w szczecińskim zamku. Hasło przewodnie – „Szczecin na początku Polski”. O godz. 13.15 odbędzie się panel dyskusyjny „Szmula w Warszawie, Many w Londynie”. Jak zatrzymać w mieście kreatywnych mieszkańców i czy kultura może w tym pomóc? Dlaczego warto zostać – i czym przyciągać nowe osoby? W rozmowie o roli kultury, tożsamości miasta i decyzjach o zostaniu lub wyjeździe weźmie udział m.in. Katarzyna Nosowska. Panelistami będą: Jakub Skrzywanek, Adam Kuzycz-Berezowski, Mikołaj Małek, Anna Maria Kaczmarska. Prowadzenie – Adam Łona Zieliński.

– Przyzwyczailiśmy się niesłusznie traktować nasze miasto jako odległe od centrum kraju, położone na symbolicznym „końcu Polski” – tłumaczą organizatorzy. – Jako miejsce trochę zapomniane, z którego rzadko płyną nowe i oryginalne sygnały. A nie musi i nie powinno tak być. Kultura, w całej swojej różnorodności, może być dobrym przykładem na działanie w odwrotnym kierunku.

