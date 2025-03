Szklane przeźrocza z przełomu XIX i XX w. trafiły do muzeum w Kamieniu Pomorskim

Uwieczniony na jednym z przeźroczy widok przedstawia panoramę Stambułu od strony Złotego Rogu. Fot. Facebook Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Ponad trzydzieści szklanych przeźroczy z przełomu XIX i XX wieku trafiło do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim. Znalezione przez pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej fotografie przedstawiają m.in. panoramę Betlejem, zamek z siedmioma wieżami w Stambule i widok nad Bosforem.

Dwóch pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim przekazało do muzeum pudełko z przeźroczami, które zostało znalezione podczas segregacji odpadów. To łącznie 31 szklanych obrazów.

"Przeźrocza nie przedstawiają przedwojennych widoków Kamienia Pomorskiego, a całkiem egzotyczne widoki z Palestyny i Turcji. Są tu np. zdjęcia Stambułu z końca XIX i początku XX wieku" – powiedział PAP dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka.

Przeźrocza wykonano na szklanych płytkach o wymiarach 8,1 na 8,1 cm i umieszczono w drewnianym pudełku. Wśród zachowanych obrazów można znaleźć m.in. widoki ze Stambułu i Palestyny.

"Pierwsza seria to przeźrocza, które pokazują ryciny z drugiej połowy XIX wieku najważniejszych miejsc związanych z Palestyną. Mamy tu m.in. świątynie i kościoły w Jerozolimie, ale też miejsca związane bezpośrednio z Nowym i Starym Testamentem, np. Betlejem" – tłumaczy Kurka.

"Druga seria to fotografie z przełomu XIX i XX wieku. Zostały one wykonane w Stambule, jeszcze w okresie Imperium Osmańskiego. Na tych zdjęciach mamy chyba najważniejsze budowle związane z tym miastem. Mamy również widoki cieśniny Bosfor. Są to głównie zdjęcia związane z architekturą miasta tamtego okresu" – dodał.

W Stambule uchwycono też m.in. zamek z siedmioma wieżami, port, wieżę fortecy Rumeli, ulice miasta czy meczet Mahometa. Na przeźroczach z Palestyny widnieje m.in. panorama Betlejem, Nazaretu, wnętrze synagogi w Jerozolimie czy widoki tamtejszych kościołów.

Przeźrocza opisane są w trzech językach – niemieckim, francuskim i angielskim, co sugeruje, że były one przeznaczone na międzynarodowy rynek edukacyjny.

"Tylko i wyłącznie osoby zamożne były w stanie wyruszyć w podróż do ówczesnej Ziemi Świętej. Najczęściej podróże te odbywały się przez Turcję. Rzadko kogo było na to stać, dlatego takie przeźrocza były pokazywane w szkołach i dawały możliwość zapoznania się z tymi krainami. Możliwe też, że przewiozła je osoba prywatna, która pokazywała je swojej rodzinie" – powiedział Kurka.

Muzeum planuje teraz przeprowadzić szczegółową analizę przeźroczy oraz ewentualną konserwację uszkodzonych egzemplarzy.

"Jest to niesamowity materiał porównawczy dla naukowców pracujących na tym terenie. Może to być materiał do badań, jak to wyglądało w czasie rzeczywistym, a jak to wygląda teraz" – powiedział dyrektor muzeum.

Przeźrocza mają być w przyszłości zaprezentowane na wystawie.

