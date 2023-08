Organy i skrzypce. Ósmy koncert kamieńskiego festiwalu

Marek Smoczyński przed koncertem Fot. Daniel MICHALAK

Ósme spotkanie z muzyką klasyczną, w zabytkowej katedrze w Kamieniu Pomorskim w ramach 59. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, rozpoczęła tradycyjnie część organowa.

Dzieła Dietricha Buxtehudego, Jana Sebastiana Bacha i Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego w mistrzowski sposób owacyjnie oklaskiwany przez publiczność zagrał organista młodego pokolenia Marek Smoczyński. Artysta jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (gdzie kształcił się pod kierunkiem m.in. dyrektora artystycznego kamieńskiego festiwalu prof. Józefa Serafina) i Wyższej Szkoły Muzycznej w Lubece. Jest laureatem pierwszych nagród na wielu konkursach, w tym na V Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Jedną z nagród za zwycięstwo w tym ostatnim konkursie był występ na koncercie inauguracyjnym 52. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim w 2016 r.

Część kameralna piątkowego kamieńskiego spotkania z muzyką należała do skrzypiec za sprawą wirtuozów tego instrumentu – Bartłomieja Nizioła i Radosława Pujanka. Pochodzący ze Szczecina Bartłomiej Nizioł jest artystą doskonale znanym festiwalowej publiczności, występującym w Kamieniu od 1989 r. Artysta ukończył z wyróżnieniem klasę skrzypiec prof. Jadwigi Kaliszewskiej na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zajmował pierwsze miejsca na najbardziej liczących się międzynarodowych konkursach skrzypcowych, w tym X Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 1991 r. Został czterokrotnie nagrodzony „Fryderykiem” za nagranie utworów Henryka Wieniawskiego, Grażyny Bacewicz, Eugène Ysaÿe’a i Karola Lipińskiego. Jako solista występował z czołowymi orkiestrami Europy. Od 1995 r. mieszka w Szwajcarii. W latach 1997 – 2003 był koncertmistrzem Orkiestry Tonhalle, a od 2003 r. koncertmistrzuje Orkiestrze Opery w Zurychu. Od piętnastu lat jest profesorem Uniwersytetu Sztuki w Bernie. Drugi z wirtuozów – Radosław Pujanek ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz stołeczną Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina. Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, a swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich u najwybitniejszych polskich wiolinistów. Obecnie pracuje jako I koncertmistrz Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu i wykładowca na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Podczas występu wioliniści zaprezentowali wspólnie Sonatę per due violini Henryka Mikołaja Góreckiego i Passacaglię Georga Friedricha Händla. Kaprys nr 3 Henryka Wieniawskiego zagrany przez Bartłomieja Nizioła zakończył piątkowy koncert, a kamieńska publiczność nagrodziła wirtuozów owacją na stojąco.

Błażej BUBNOWICZ