Szczeciński kolektyw stworzył klip "Jeszcze kiedyś będzie słońce"

Piosenkarka TaMalcherek, czyli Agata Malcherek, zaprezentowała kolejny utwór „Jeszcze kiedyś będzie słońce”. Klip do niego stworzył szczeciński kolektyw, Kinomotiv.

Agata Malcherek w swojej muzycznej twórczości chce przekazać światu zgromadzone doświadczenia ze swojego życia. Zarówno atmosfera muzyki jak i tekst kompozycji porusza temat mroku, spalania się w proch i tego, że mimo pewnych niejasnych okoliczności - jeszcze kiedyś zaświeci słońce.

Nad teledyskiem do jej piosenki pracował szczeciński kolektyw Kinomotiv. Reżyserowali Michał Bączyński i Piota Gołdych. Wspierał ich fotograf Slevin Aaron. Za produkcję odpowiada Ewelina Marcinkowska-Maniak.

Michał Bączyński i Piotr Gołdych o inspiracji przy tworzeniu klipu mówili tak: "W pracach koncepcyjnych przyświecał nam motyw przewodni trudnej drogi i nadziei, która pozwala iść dalej. W obrazkach stawialiśmy na skupione na ruchu światła i minimalistyczne kompozycje. Chcieliśmy stworzyć prostą, wizualną historię opartą na zdjęciach filmowych. Zdecydowaliśmy się na nocne plenery w których mieliśmy duże pole do popisu, ale jednocześnie spore wyzwanie przed sobą. Można spokojnie powiedzieć że motyw przewodni scenariusza wkradł się za kulisy".



Tamalcherek komentowała: „Było to świetne przeżycie, za które jestem bardzo wdzięczna. Angażuję się we wszystko czym się decyduję zająć. Staram się żyć według zasady, że jeśli cokolwiek robić to robić to na całego."

Z dyplomem dyrygenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie Agata Malcherek prowadzi szkołę śpiewu, do której uczęszczali artyści z pierwszych miejsc list przebojów m.in. Margaret, Marika, Klaudia Szafrańska, Kasia Sawczuk, Arek Kłusowski, Jagoda Kret, Olga Barej, Rubens, Agnieszka Więdłocha, Paulina Gałązka, Bartek Kasprzykowskie czy Maciek Zakościelny. Pochodzi z muzycznej rodziny, od wczesnego dzieciństwa uczyła się gry na skrzypcach i śpiewała. W wieku szesnastu lat zaczęła koncertować z grupą jazzową w Szczecinie. Szerszej publiczności dała się poznać jako uczestniczka programu „Fabryka Gwiazd”.

