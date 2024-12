Szczeciński chór, brytyjski utwór. Bob Chilcott o Bożym Narodzeniu [GALERIA]

Fot: Dariusz GORAJSKI

W niedzielę w Kościele pw. św. Dominika w Szczecinie śpiewacy z Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wykonali utwór Christmas Oratorio. Dyrygował nimi sam autor pieśni, brytyjski kompozytor Bob Chilcott.

Bob Chilcott to ważna postać w świecie muzyki chóralnej, na początku kariery był tenorem w zespole The King’s Singers. Utwór Christmas Oratorio, napisany w 2019 roku opowiada historię Bożego Narodzenia, łącząc fragmenty Ewangelii z poezją z XVI-XIX wieku. "Kurier Szczeciński" objął to wydarzenie patronatem.

(as)