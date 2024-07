Szczecińska śpiewaczka na podbój Miasta Aniołów. Wystąpiła w słynnej Walt Disney Concert Hall

Weronika Włodarczyk zaprezentowała swoje umiejętności w sali koncertowej, która jest wizytówką Kalifornii. Fot. Barbara Włodarczyk

Kolejny sukces Weroniki Włodarczyk, studentki roku dyplomowego w klasie śpiewu solowego Akademii Sztuki w Szczecinie. Podopieczna prof. Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej została doceniona w Los Angeles.

Śpiewaczka zadebiutowała w słynnej Walt Disney Concert Hall w Mieście Aniołów. Budynek zaprojektowany przez Franka Gehry'ego, uważany za arcydzieło architektury, jest współczesną ikoną Los Angeles. Ukończono go w 2003 roku. Jest jednym z obiektów w The Music Center, w którym mieszą się także Los Angeles Philharmonic i Los Angeles Master Chorale.

- Wrażenia? Niesamowite! - opowiada artystka w rozmowie z "Kurierem". - Akustyka w Walt Disney Concert Hall jest wspaniała. Dzięki niej mój głos brzmiał wyjątkowo. Razem z Lianchua Chi, która akompaniowała na fortepianie, udało nam się stworzyć wspaniałe dzieło, jedną całość. Wciąż nie dowierzam, że udało mi się zagrać w tak fantastycznym miejscu. To jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu, a śpiewałam już w takich miejscach jak Royall Albert Hall w Londynie czy Pałac Sztuk Pięknych w Brukseli. Marzę o tym, że kolejnym krokiem będzie występ w The Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

Występ w Walt Disney Concert Hall był możliwe dzięki udziałowi Weroniki Włodarczyk w międzynarodowym konkursie Los Angeles Golden Classical Music Adwards International Competition 2024, w którym studentka Akademii Sztuki w Szczecinie zdobyła pierwszą nagrodę.

- Los Angeles zrobiło na mnie duże wrażenie - przyznaje Weronika Włodarczyk. - To miasto bardzo otwartych ludzi. I muzykalnych. Gdy szłam przez ulicę nucąc, mieszkańcy LA zaczynali ze mną rozmawiać, interesowało ich, co to za melodia.

Weronika Włodarczyk przygotowała na potrzeby konkursu w LA repertuar zainspirowany częściowo wydarzeniami, które złożyły się na wcześniejsze sukcesy, m.in. utwór Edgara Elgara "Where the corals lie" z cyklu "Sea Pictures" op. 37. W kwietniu 2022 r. koncertowała z orkiestrą symfoniczną Universitätsorchester Gießen, która prezentowała m.in. utwory tego kompozytora, a rok później, w kwietniu 2023 r. mezzosopranistka zadebiutowała w przestrzeni koncertowej nazwanej jego imieniem - The Elgar Room renomowanej Royal Albert Hall w Londynie. Interpretacja "Where the corals lie" okazała się na tyle przekonywająca, że jury wybrało Weronikę Włodarczyk i tę pieśń do zaprezentowania w koncercie laureatów w kalifornijskiej Walt Disney Concert Hall.

Weronika Włodarczyk może pochwalić się innymi sukcesami, m.in. zdobyciem pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie Vienna Grand Prize Virtuoso. Jaki jest klucz do tego, żeby przebić się w jej branży?

- Determinacja, regularność, dyscyplina - wylicza Weronika Włodarczyk. - Trzeba też dbać o swoje zdrowie. Bardzo ważna jest wiara w siebie - nie należy się cofać, tylko ciągle iść przed siebie. Akademia Sztuki stworzyła mi dobre warunki rozwoju. Procentuje to, że jestem pod okiem prof. Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej. Bardzo dobrze przebiega moja współpraca z innymi profesjonalistami z Akademii Sztuki. Gdyby nie ta współpraca, moje występy nie byłyby tak pozytywnie oceniane przez ekspertów na międzynarodowych konkursach.

Akademia Sztuki w Szczecinie podkreśla: "Słowa podziękowania należą się Rotary Club Kołobrzeg, Stowarzyszeniu Artystów Grupa Kołobrzeg oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego za nieocenione wsparcie dla Weroniki Włodarczyk.©℗

Alan Sasinowski