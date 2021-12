Szczecińska pisarka z prestiżową nagrodą. Jury zachwyciła wirtuozerią literacką

W poniedziałkowy (20 grudnia) wieczór ogłoszono laureatów konkursu pn. Książka Roku 2021 Polskiej Sekcji IBBY (czyli międzynarodowej organizacji zajmującej się promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej). Mamy zatem fantastyczną wiadomość: Barbara Stenka została nagrodzona, za swoją powieść pt. „Zostań sama w domu”, w kategorii: "książka dla starszych". Gratulacje!

Oto nota jurorska o powieści szczecinianki: "Książka podejmuje temat trudny dla odbiorcy w każdym wieku, szczególnie zaś młodego, któremu dom kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, a nie osamotnienia, chociaż i takie sytuacje zdarzają się w życiu. Tym niełatwym tematem jest choroba psychiczna matki dwunastoletniej Diany, spowodowana rodzinną tragedią sprzed lat. Choroba, która Dianę pozbawiła szczęśliwego dzieciństwa. Bohaterkę książki, urodzoną pół roku po tragicznej śmierci siostry, spotykamy w chwili, gdy jest już bezpieczna, otoczona opieką przez mądrą i pełną empatii babcię. Ich, wydawałoby się, sielankowe wakacje, spędzane w letnim domku nietuzinkowej starszej pani, w otoczeniu serdecznych i ciekawych ludzi, przynoszą Dianie – oprócz wypoczynku – także chwile bolesnych wspomnień dotyczących jej relacji z matką, oddzieloną od córki murami obojętności, ucieczek z domu oraz mocnego snu wymuszanego garścią nasennych tabletek. Książka zachwyca wirtuozerią literacką. Pisarka z wyczuwalną lekkością operuje słowem, budując z tego tworzywa przekonujące obrazy stanów psychicznych obu bohaterek. W niezwykle kunsztowny sposób kreuje też sytuacje zarówno narastającego napięcia, jak i mozolnego powrotu Diany do równowagi psychicznej. Zasługą pisarki jest również dyskretne dostosowanie treści do możliwości odbiorcy: jeśli ten nie zechce zaangażować się emocjonalnie w psychologiczny problem, może skupić się na śledzeniu wakacyjnych, szkolnych i artystycznych przeżyć bohaterki, a także jej pierwszych fascynacji uczuciowych. I tak na pewno dostrzeże to, co w tym przekazie najważniejsze, a o czym mówi w zakończeniu dorosła już Diana: „Opowiedziałam wam to wszystko, żebyście zawsze mieli nadzieję. […], żebyście wiedzieli, że nigdy nie jesteście sami”".

Fragment powieści można przeczytać pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1o5HmLypzgYEsmv2O5moWM8YPzL51YgF2?fbclid=IwAR0YZSEHxjQ7RH8DvzyeKSDkc21XZlnI45uILvsTNuvsnG-q3Y6gMHvYdVg

Barbara Stenka to pisarka, poetka, autorka dwunastu powieści dla dzieci i młodzieży, a także piosenek, scenariuszy i słuchowisk. Za książkę „Masło przygodowe” otrzymała pierwszą nagrodę w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren. Od 1996 roku pracuje z grupą artystyczną Arfik. Warto wspomnieć, że kilka miesięcy temu ukazało się piąte wydanie, z nowymi ilustracjami i w nieco uwspółcześnionej wersji, powieści Stenki pt. „Oj, Hela!”. Również niedawno odbyła się premiera wierszy dla dorosłych autorki pt. „Pole widzenia psa”.

IBBY (International Board on Books for Young People) jest międzynarodową organizacją non-profit, zajmującą się promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej. Została założona w Zurychu w 1953 roku. Obecnie składa się z 70 sekcji działających w różnych państwach na świecie. Polska sekcja istnieje od 1973 roku.

