Szczecińscy chórzyści w „Pytaniu na śniadanie”

Fot. Archiwum chóru

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch wystąpił w popularnym porannym programie stacji TVP „Pytanie na śniadanie”. Śpiewacy wykonali dwa utwory.

Podczas rozmowy w studiu, na pytanie o najbliższe plany zespołu oraz najważniejsze sukcesy dyrygentka odpowiedziała:

– Trudno na szali postawić to co jest najważniejsze i co jest najistotniejsze w naszej działalności. Bo wszystko co tworzymy bardzo nas inspiruje i łączy.

Podczas pierwszego wystąpienia, 20-osobowa reprezentacja stuosobowego zespołu wykonała piosenkę „All I Want for Christmas Is You” Mariah Carey w aranżacji Przemysława Skuza, do którego chór zrealizował w zeszłym roku teledysk nawiązujący do filmu „Love Actually”.

– Mimo wczesnej pory i długiej drogi ze Szczecina było naprawdę niezwykle energetycznie – mówią chórzyści.

Podczas drugiego wystąpienia chórzyści wykonali piosenkę, do której również zrealizowali teledysk. Mowa o „We Know The Way / How Far I’ll Go” w aranżacji Jacka Sykulskiego, którego premiera odbyła się 2 grudnia. To muzyczna podróż inspirowana pełnometrażowym filmem studia Disney „Vaiana – Skarb Oceanu”, którego długo oczekiwana kontynuacja powróciła właśnie teraz na ekrany kin.

Twórcy teledysku, Wojtek i Gosia z firmy Kamera Jazda, podkreślili, że dedykowali ten projekt swoim córkom oraz wszystkim, którzy odważnie walczą o siebie i o swoje marzenia.

– W codziennych zmaganiach nie znajdziemy prostych odpowiedzi, ale to właśnie one kształtują naszą siłę. Marzenia są napędem tej walki – miejmy odwagę je realizować i wspierajmy się nawzajem w drodze do ich spełnienia – mówili podczas wydarzenia.

Teledysk można już obejrzeć na kanale YouTube należącym do Chóru Politechniki Morskiej, a niedługo utworu będzie można też posłuchać w serwisach streamingowych.

(as)