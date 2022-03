Szczecinianki nominowane do Fryderyków. To Young Leosia, Dobrawa Czocher i grupa Tulia

Dzisiaj (17 marca) ogłoszono nominacje do Fryderyków 2022, czyli najważniejszych nagród polskiego przemysłu muzycznego, w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. To wynik głosowania Akademii Fonograficznej, czyli grona ponad 1600 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy muzycznych i przedstawicieli branży fonograficznej. Wśród nominowanych są artystki pochodzące ze Szczecina oraz związane zawodowo ze stolicą Pomorza Zachodniego: raperka Young Leosia, wiolonczelistka i kompozytorka Dobrawa Czocher oraz grupa Tulia. Jeśli statuetki Fryderyków trafią właśnie do nich, panie odbiorą je podczas gali w Szczecinie - już 29 kwietnia.

Jesienią ub. roku ukazał się album pt. „Inner Symphonies", nagrany - przez duet Hania Rania i Dobrawa Czocher - dla prestiżowej wytwórni fonograficznej Deutsche Grammophon. Teraz ta płyta otrzymała nominację do Fryderyków w kategorii: "album roku alternatywa". Druga z pań jest wiolonczelistką orkiestry szczecińskiej filharmonii, a wspomniany krążek został zarejestrowany w złotej sali wspomnianej instytucji kultury ze Szczecina.

Raperka i didżejka Young Leosia ma szansę na dwie statuetki Fryderyka, w kategoriach: "fonograficzny debiut roku" oraz "artystka roku". W pierwszej z nich konkuruje z Kaśkę Sochacką, bryską, Ochmanem oraz Szczylem, w drugiej z Darią Zawiałow, ponownie z Kaśką Sochacką, sanah oraz Mery Spolsky.

Z kolei grupa Tulia jest nominowana do nagród w kategorii: "album roku - muzyka korzeni/ blues", za płytę pt. "Półmrok". Panie ze szczecińskiej formacji konkurować będą z kontrabasistą jazzowym Wojtkiem Mazolewskim, zespołem Dagadana, raperem Jareckim oraz raperem i producentem muzycznym o pseudonimie Miuosh, za płytę nagraną z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk".

Najwięcej nominacji do Fryderyków otrzymały, po sześć: Daria Zawiałow i sanah (pierwsza z wokalistek dodatkowo została nominowana jako część Męskie Granie Orkiestra), a po cztery także inne panie - Kaśka Sochacka i Hania Rani.

Przypomnijmy, że Fryderyki 2021 odbyły się w ubiegłym roku, w wakacje, w Szczecinie. Tegoroczne gale: muzyki klasycznej oraz rozrywkowej również są zaplanowane w stolicy Pomorza Zachodniego, choć - jak informuje rzecznik Szczecińskiej Agencji Artystycznej - ciągle trwają negocjacje w tej sprawie między szczecińskim magistratem a Związkiem Producentów Audio Video.

(MON)