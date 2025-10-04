Szczecinianka w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim

Fot. materiały organizatora

Zuzanna Sejbuk, jedyna Polka występująca w Konkursie Chopinowskim, pochodzi ze Szczecina. To tutaj zdobywała pierwsze szlify jako pianistka.

Urodziła się w 2005 roku. Na fortepianie zaczęła grać jako 5-latka. Jej nauczycielką była Hanna Urbańska z Ogólnokształącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. W 2019 roku Zuzanna Sejbuk rozpoczęła naukę w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie w klasie fortepianu Olgi Łazarskiej. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie fortepianu prof. Joanny Ławrynowicz-Just.

Na koncie ma udział w wielu kursach pianistycznych u boku profesorów: Dang Thai Son, Huberta Rutkowskiego, Andrzeja Jasińskiego, Wojciecha Świtały czy Ewy Pobłockiej. Zuzanna Sejbuk jest laureatką konkursów w Polsce i za granicą, w tym: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Estonii Chopin Piano Competition Narva 2020 (1 miejsce), Piano Talents for Europe, Dolny Kubin Słowacja 2021 (Grand Prix i 1 nagroda), Jeune Chopin International Piano Competition for Children and Youth Lugano 2023 (3 miejsce), Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Centrum Edukacji Artystycznej dla Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia w Warszawie 2024, I nagrody na V Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. A. Harasiewicza w Warszawie 2024 i wielu innych. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Polskę na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim reprezentują ponadto: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Mateusz Krzyżowski, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński, Krzysztof Wierciński.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina został zapoczątkowany w 1927 roku. To ważne i prestiżowe wydarzenie w świecie muzycznym. W konkursie obowiązuje wyłącznie muzyka Chopina. Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Tegoroczny, XIX Konkurs Chopinowski rozpoczął się oficjalnie 2 października koncertem inauguracyjnym w wykonaniu zwycięzców z poprzednich lat. Podczas październikowych zmagań usłyszymy około 80 pianistów, którzy zakwalifikowali się do konkursu. Przesłuchania w październiku będą trwać 3 tygodnie. 20 października poznamy nowego zwycięzcę, który otrzyma 60 000 euro i złoty medal. ©℗

(aj)