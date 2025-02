Szczecin stanie się stolicą jazzu

World Jazz Network meets Polish Jazz jest częścią Festiwalu Jazz Szczecin, o którym przedstawiciele SAA i świata muzyki opowiadali podczas konferencji prasowej w Domu Skandynawskim w Szczecinie. Fot. Sebastian WOŁOSZ / SAA

Na kilka dni Szczecin stanie się stolicą światowego jazzu. W marcu do stolicy Pomorza Zachodniego na konferencję „World Jazz Network meets Polish Jazz” zjadą dyrektorzy artystyczni i eksperci od tego gatunku muzyki z całego świata. Konferencja towarzyszy dziesiątemu, jubileuszowemu Festiwalowi Jazz Szczecin.

– To wydarzenie ma duże znaczenie – mówi w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim” Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej, która jest głównym organizatorem imprezy. – Tak duża międzynarodowa konferencja poświęcone jazzowi jest organizowana w Szczecinie po raz pierwszy. Przyjadą przedstawiciele środowiska z Nowego Jorku, z Europy, wielu dziennikarzy muzycznych. Naszym ważnym partnerem jest Instytut Adama Mickiewicza, który wspiera to wydarzenie, organizujemy je wspólnie, także z „Jazz Forum” i miastem Szczecin. Zasłużyliśmy sobie na to naszą ciężką praca. Mam nadzieję, że atmosfera będzie świetna i będziemy mogli kontynuować to wydarzenie w najbliższych latach.

W programie panele dyskusyjne, networking, koncerty i jam sessions. SAA zapowiada koncert galowy z udziałem laureatów ankiety Jazz Top magazynu Jazz Forum, koncerty prezentujące polskie i europejskie „exceptional talents” oraz wspólny występ ikon polskiego jazzu: Piotr Wojtasik Quintet ft. Anna Maria Jopek.

Swój udział zapowiedzieli między innymi wpływowa promotorka jazzu i córka Dave’a Liebmana – Lydia Liebman, Daniel Israel z Jazz at Lincoln Center, Martin Longley z Jazzwise, Nick the Nightly z Radio Montecarlo, Alexander Beets z World Jazz Network, Fabbio Lannino z Sicilia Jazz i wielu innych jazzowych profesjonalistów z całej Europy.

Polskę reprezentować będą Aneta Norek z Jazz Juniors, Magdalena Fijałkowska z Jazzu nad Odrą, Katarzyna Langer z Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej i Paweł Brodowski, redaktor naczelny magazynu „Jazz Forum”.

– Wierzymy, iż możliwość bezpośredniej prezentacji twórczości przez polskich jazzmanów przed światowymi promotorami i dyrektorami artystycznymi to najlepszy sposób na wsparcie eksportu polskiej muzyki za granicą – podkreśla Michal Hajduk z Instytutu Adama Mickiewicza.

Konferencja zaplanowana jest na 12-15 marca 2025. Będzie towarzyszyć Festiwalowi Jazz Szczecin, którego największymi gwiazdami będą Dianne Reeves i Anna Maria Jopek.

O festiwalu jego pomysłodawca, Sylwester Ostrowski, mówi krótko:

– Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Chcemy uczestniczyć w rozwoju muzyki jazzowej na arenie międzynarodowej. ©℗

Alan SASINOWSKI