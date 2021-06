Szczecin Music Fest wznawia koncerty i zaprasza na wystawę plakatów

Po rocznej nieobecności i niemożności organizacji koncertów z powodu pandemii, wznowiony zostaje cykl koncertów pn. Szczecin Music Fest. Na początek - wtorkowy (8 czerwca) występ grupy Kroke w szczecińskiej filharmonii, a w planach kolejne na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich: Anny Marii Jopek, Richarda Bony i Carminho. Organizatorzy imprezy zapraszają również do nowej galerii, gdzie można kupić winyle oraz plakaty - również z autografami gwiazd!, które przez siedemnaście lat trwania festiwalu gościły w Szczecinie.

Jak mówi Dariusz Startek, organizator Szczecin Music Fest, pandemia bardzo mocno pokrzyżowała mu plany. Stąd wiele koncertów trzeba było odwołać, a terminy innych były przekładane kilka razy.

- Najwięcej razy musieliśmy przenosić koncerty Richarda Bony i grupy Kroke, bo wystąpią oni w czwartym, zaplanowanym terminie. Co prawda, Bona miał wystąpić 8 czerwca i ta data byłaby możliwa, bo artysta ma wtedy wolny termin. Ale ciągle jeszcze są obostrzenia pandemiczne, dlatego sprowadzić kogoś ze Stanów Zjednoczonych nie jest tak proste. To wymaga dwutygodniowej kwarantanny po przyjeździe do Europy. A dotyczyłoby to nie tylko samego Richarda Bony, ale też oczywiście towarzyszących mu muzyków - mówił, na poniedziałkowej (7 czerwca) konferencji prasowej, Dariusz Startek. - Stąd zaplanowaliśmy występ artysty na 4 września, mając nadzieję, że do tego czasu wszystko się sytuacja na świecie się unormuje i podróże będą dużo łatwiejsze.

Carminho

Wcześniej, bo 27 lipca, w Szczecinie wystąpi Carminho, która jest - obok doskonale znanej szczecińskiej publiczności Marizy - jedną z największych współczesnych gwiazd muzyki fado. Jak mówi organizator, artystka posiada wszystko co najważniejsze: niepowtarzalny, mocny głos, osobowość sceniczną i ten rodzaj magii jaki mają największe gwiazdy, bo swoim śpiewem hipnotyzuje publiczność.

Anna Maria Jopek

Na 31 sierpnia zaplanowany jest koncert Anny Marii Jopek. Artystka zaprezentuje w Szczecinie swój najnowszy projekt: „Przestworza”, do którego zaprosiła cenionych muzyków. Kierownictwo muzyczne nad projektem objął Piotr Wojtasik, który odpowiedzialny jest również za aranżacje, a całości dopełnia znakomity zespół w składzie: Dominik Wania, Maciej Sikała, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, Piotr Nazaruk oraz Atom String Quartet.

Wystawa plakatów

Z kolei już teraz można wybrać się na wystawę plakatów, które promowały Szczecin Music Fest, z lat 2004 - 2019. Eksponowane są w nowym miejscu na kulturalnej mapie Szczecina - w Galerii Jagiellońskiej 86, oczywiście przy ulicy Jagiellońskiej. Na wystawie jest około trzydziestu plakatów. To tylko jedna trzecia zbiorów organizatorów.

- Przez siedemnaście lat istnienia imprezy nagromadziło się sporo plakatów, płyt i kartek z autografami gwiazd naszego festiwalu. Niektóre to pojedyncze egzemplarze, a innych mamy po kilka - mówił D. Startek na spotkaniu z dziennikarzami. - Dokumentowaliśmy to wszystko, choć właściwszym słowem byłoby, że je zachowaliśmy aż do teraz. Włożyliśmy je po prostu do szafy i po latach okazało się, że to całkiem niezła kolekcja. Dla fanów artystów to mogą być bardzo ciekawe pamiątki. Stąd część plakatów z autografami chcemy niedrogo sprzedać, bo za 50 złotych. Natomiast plakaty bez podpisów gwiazd można u nas kupić za 10 złotych. Mamy również bardzo ciekawe winyle w sprzedaży.

Wystawę plakatów można obejrzeć do 10 lipca, od poniedziałku do piątku w godz. 12 - 18. ©℗

(MON)