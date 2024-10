Świeże spojrzenie na Donalda Trumpa w Pionierze

Kino „Pionier 1907” w Szczecinie pokazuje fantastyczny film o nieoczywistej relacji młodego Donalda Trumpa i demonicznego, niezwykle skutecznego prawnika Roya Cohna – „Wybraniec” w reżyserii Ali Abbasa. W Roya Cohna wciela się Jeremy Strong znany z „Sukcesji”, w Donalda Trumpa – Sebastian Stan, i wykonują swoją robotę fantastycznie. Operując niuansami, niezwykle sugestywnie pokazują przemianę, jaka zaszła i w jednym, i w drugim bohaterze.

Film już od etapu produkcji budził ogromne zainteresowanie i emocje. Zwłaszcza, że wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie, prawdopodobnie najważniejsze w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Jak przeczytamy w materiałach dystrybutora: „Kochający zwycięstwa, władzę i wielkie pieniądze, wpływowy adwokat Roy Cohn (Jeremy Strong) trzęsie światem nowojorskich elit. Pewnego dnia spotyka młodego biznesmena Donalda Trumpa (Sebastian Stan), który marzy o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Prawnik bierze go pod swoje skrzydła i uczy nowego protegowanego, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Z początku nieporadny i naiwny chłopak szybko okazuje się być pojętnym uczniem, a jego radykalna metamorfoza zaskakuje wszystkich, nawet jego mistrza”.

– To nie jest film o Donaldzie Trumpie. To jest film o systemie. O tym jak on działa, jak został zbudowany, o zasadach, które nim rządzą. – podkreślał Ali Abbasi.

I ma rację. „Wybraniec” nie jest agitką polityczną, nie jest publicystyką, nie jest filmem doraźnym. Historia Trumpa stanowi punkt wyjścia do uniwersalnej opowieści o tym, że wielkich pieniędzy i wielkiej władzy nigdy nie zdobywa się bezkarnie – aby utrzymać się na szczycie, zawsze trzeba coś uszczknąć ze swojego człowieczeństwa.

Seanse: sobota i niedziela – g. 16. ©℗

(as)