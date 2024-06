Święto muzyki w Kamieniu Pomorskim [GALERIA]

Fot: Roman Ciepliński

Koncert inaugurujący Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim zrobił na publiczności, która szczelnie wypełniła kamieńska katedrę spore wrażenie. W piątkowy wieczór otwierający jubileuszowy 60. festiwal wystąpili miedzi innymi: wirtuoz organów Maciej Wota, śpiewaczki Katarzyna Dondalska i Alicja Kondzioła (sopran), chór Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz zespół instrumentalny prowadzony przez Sylwię Fabiańczyk-Makuch.

Publiczność miała okazję wysłuchać między innymi prawykonania „Stone toccata”, utworu dedykowanego jubileuszowemu festiwalowi i miastu Kamień Pomorski. Prawykonanie tego niebanalnego utworu z pewnością mogło zaskoczyć kamieńska publiczność, tak oryginalnością i niebanalnoscią brzmienia, jak i przebiegiem narracji.

Dariusz Przybylski, kompozytor rocznik 1984, wprowadził słuchaczy do swoistego gabinetu krzywych, muzycznych zwierciadeł pełnego świadomych przerysowań, deformacji, niekiedy sprawiających wrażenie rozpadających się dźwiękowych „obrazów”. Były tam Klastry dźwiękowe (jednoczesne wydobywanie spod sąsiadujących klawiszy fuzji, strumieni dźwięków) swoista echolalia, przypominająca dziecięce zabawy, zwariowane ostinata, brzmiące jednak intrygująco i zabawnie zarazem. A do tego ukryty w środku cytat z kantaty Henryka Mikołaja Góreckiego - kantaty Opus 26 (jedynego utworu Góreckiego na organy). Można by powiedzieć, że była to muzyka rozłożona na czynniki pierwsze, jak rzeczywistość w obrazach Paula Klee, kubistów albo beztroskich rozbrykanych dzieci z przedszkola. A jednocześnie muzyka zadziwiająca barwami i dziwnością, o sakralnym, momentami świątecznym niemal charakterze. Urocze, dziecięce, naiwne, ludyczne, pełne humoru i życia dzieło.

Podobać się mogło również bardziej „klasyczne” dzieło - Ave Maris Stella Miłosza Bembinowa, które w gotyckiej katedrze zabrzmiało wyjątkowo dostojnie i szlachetnie. Koncert zamknął utwór maryjny, którego prawykonanie publiczność miała okazję wysłuchać dokładnie rok temu w Szczecinie. To niezwykły, momentami porywający swym pięknem czteroczęściowy utwór „Mater Ecclesiae-Regina Pacis”. Tu duży wkład miały Katarzyna Dondalska (sopran) i Alicja Kondzioła (sopran). Kiedy wybrzmiały ostatnie dźwięki, publiczność na stojąco oklaskiwała muzyków jak i samego kompozytora - Jacka Sykielskiego.

Relacjonując inauguracyjny koncert nie wspomniałem ani o Janie Sebastianie Bachu, którego Toccata i fuga d-moll BMV 565 otworzyła wieczór, ani o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, którego Fantazje f-moll KV 608 zagrał Maciej Wota. Ci autorzy jak również i sam wykonawca - nie wymagają promocji.

